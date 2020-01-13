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В Испании задержали застройщика проблемных объектов в Арамили Захара Ивачева

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2020. Интерпол Испании задержал директора компании «Лоджик-Девелопмент» Захара Ивачева. Соответствующий документ на своей странице в Facebook разместил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских.



«От нашего правосудия бизнесмен пытался скрыться в Испании. Практически год назад правоохранительные органы объявили Ивачева в международный розыск», — написал А. Альшевских.



Напомним, по версии следствия, в период с апреля 2014 года по февраль 2017 года директор ООО «Лоджик-Девелопмент», ООО Инвестиционная группа компаний «Лоджик-Девелопмент» создал видимость осуществления строительства шести многоквартирных многосекционных трехэтажных домов в пос. Светлый Арамильского городского округа, а также в городе Арамили. Полученные от дольщиков средства по его поручению были выведены со счетов застройщика. В результате без жилья остались порядка 400 человек.

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