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ФАС проверит обоснованность повышения банками тарифов на РКО для бизнеса

УрБК, Москва, 13.01.2020. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит повышение банками тарифов на расчетно-кассовое обслуживание (РКО) для бизнеса.



Как сообщает «Коммерсантъ», в ведомстве считают, что прогрессивная тарификация банков приводит к «значительному удорожанию соответствующих банковских услуг для всех участников рынка, в том числе добросовестных». Также «серьезную обеспокоенность в части экономической обоснованности, правомерности и эффективности применения таких тарифов» вызывает попытка обосновать их требованиями закона о борьбе с легализацией преступных доходов (115-ФЗ).



При этом среди возможных методов решения проблемы обоснованного повышения тарифов на РКО для бизнеса в ФАС называют поправки в банковское законодательство и/или законодательство в сфере противодействия легализации преступных доходов.



«Сейчас ФАС рассматривает возможность внесения этого вопроса в качестве одного из направлений своей деятельности в разрабатываемый План мероприятий по развитию конкуренции на 2021–2025 годы в рамках Национального плана развития конкуренции на этот период», — говорится в ответном письме замглавы ведомства Даниила Фесюка в адрес общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».



Как сообщили в ведомстве, в настоящее время ФАС проводит анализ состояния конкурентной среды на рынке банковских услуг, в том числе связанных с осуществлением переводов средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Если регулятор найдет согласованность действий кредитных организаций, им грозят штрафы до 15% выручки, полученной от расчетно-кассового обслуживания.



Отметим, что ранее в московском отделении «Опора России» зафиксировали рост жалоб малого бизнеса на необоснованное повышение тарифов для бизнеса со стороны кредитно-финансовых организаций, после чего было направлено обращение в ФАС.

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