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Официальный курс доллара США вырос на 3 коп., евро снизился на 1 коп.
10 январь 2020 (14:46)
УрБК, Москва, 10.01.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 января 2020 года. Курс долл. США прибавил 3 коп. до 61,26 руб., а евро снизился еще на 1 коп. до 68,05 руб.
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