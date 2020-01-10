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Российские банки отстают от планов ЦБ по сбору биометрии физлиц
10 январь 2020 (14:08)
УрБК, Москва, 10.01.2020. По оценкам экспертов, сбор биометрических данных россиян осуществляется менее чем в 40% банковских офисов. При этом сам регулятор спокойно относится к отставанию от данного графика.
Как сообщают «Ведомости», в настоящее время российские банки собирают биометрию физлиц для Единой биометрической системы (ЕБС) в 11 тыс. 270 отделениях, следует из данных оператора системы — «Ростелекома». Всего на 1 декабря, по данным Центробанка, в России работало 30 тыс. 214 структурных подразделений банков, таким образом, биометрия сейчас собирается менее чем в 40% офисов.
По словам представителя ЦБ, регистрация в ЕБС осуществляется в 11 тыс. 270 отделениях, принадлежащих 229 банкам. Однако, как уточнили в «Ростелекоме», в это число входят только те офисы, где биометрия регистрировалась успешно.
«Поэтапное оснащение отделений банков, которое мы сейчас наблюдаем, связано с реализацией требований по информационной безопасности, которое занимает определенное время», — пояснил представитель Центробанка.
Напомним, что ЕБС заработала летом 2018 года. Согласно информации ЦБ, к концу 2019 года банки должны были обеспечить сбор биометрии в 100% своих отделений, работающих с розничными клиентами. Хотя в дальнейшем в СМИ появилась информация о том, что регулятор может освободить отечественные банки от сбора биометрии в мини-офисах.
Как сообщают «Ведомости», в настоящее время российские банки собирают биометрию физлиц для Единой биометрической системы (ЕБС) в 11 тыс. 270 отделениях, следует из данных оператора системы — «Ростелекома». Всего на 1 декабря, по данным Центробанка, в России работало 30 тыс. 214 структурных подразделений банков, таким образом, биометрия сейчас собирается менее чем в 40% офисов.
По словам представителя ЦБ, регистрация в ЕБС осуществляется в 11 тыс. 270 отделениях, принадлежащих 229 банкам. Однако, как уточнили в «Ростелекоме», в это число входят только те офисы, где биометрия регистрировалась успешно.
«Поэтапное оснащение отделений банков, которое мы сейчас наблюдаем, связано с реализацией требований по информационной безопасности, которое занимает определенное время», — пояснил представитель Центробанка.
Напомним, что ЕБС заработала летом 2018 года. Согласно информации ЦБ, к концу 2019 года банки должны были обеспечить сбор биометрии в 100% своих отделений, работающих с розничными клиентами. Хотя в дальнейшем в СМИ появилась информация о том, что регулятор может освободить отечественные банки от сбора биометрии в мини-офисах.
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