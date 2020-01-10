Новости дня

Российские банки отстают от планов ЦБ по сбору биометрии физлиц

УрБК, Москва, 10.01.2020. По оценкам экспертов, сбор биометрических данных россиян осуществляется менее чем в 40% банковских офисов. При этом сам регулятор спокойно относится к отставанию от данного графика.



Как сообщают «Ведомости», в настоящее время российские банки собирают биометрию физлиц для Единой биометрической системы (ЕБС) в 11 тыс. 270 отделениях, следует из данных оператора системы — «Ростелекома». Всего на 1 декабря, по данным Центробанка, в России работало 30 тыс. 214 структурных подразделений банков, таким образом, биометрия сейчас собирается менее чем в 40% офисов.



По словам представителя ЦБ, регистрация в ЕБС осуществляется в 11 тыс. 270 отделениях, принадлежащих 229 банкам. Однако, как уточнили в «Ростелекоме», в это число входят только те офисы, где биометрия регистрировалась успешно.



«Поэтапное оснащение отделений банков, которое мы сейчас наблюдаем, связано с реализацией требований по информационной безопасности, которое занимает определенное время», — пояснил представитель Центробанка.



Напомним, что ЕБС заработала летом 2018 года. Согласно информации ЦБ, к концу 2019 года банки должны были обеспечить сбор биометрии в 100% своих отделений, работающих с розничными клиентами. Хотя в дальнейшем в СМИ появилась информация о том, что регулятор может освободить отечественные банки от сбора биометрии в мини-офисах.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">10 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:08</span><br /><strong>Российские банки отстают от планов ЦБ по сбору биометрии физлиц</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 10.01.2020. По оценкам экспертов, сбор биометрических данных россиян осуществляется менее чем в 40% банковских офисов. При этом сам регулятор спокойно относится к отставанию от данного графика.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092458-rossiyskie-banki-otstayut-ot-planov-cb-po-sboru-biometrii-fizlic.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: