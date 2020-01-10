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По мнению аналитиков, рубль может укрепиться до 60 рублей на новостях с Ближнего Востока
10 январь 2020 (12:30)
УрБК, Москва, 10.01.2020. По мнению финансовых аналитиков, в ближайшее время котировки российской валюты к доллару США могут укрепиться до 60 руб. на новостях с Ближнего Востока.
Напомним, что в среду, 8 января, рубль рекордно вырос, особенно по отношению к евро. В частности, на закрытии торгов курс доллара США расчетами «завтра» рухнул на 60 коп. (-0,96%) — до 61,22 руб. за долл., а курс евро обвалился на 1 руб. 14 коп. (-1,6%), понизившись до 68,02 руб. за евро. Таким образом, котировки евро к рублю упали до уровней января 2018 года.
Как отмечают эксперты, на столь стремительное укрепление курса рубля не смогло повлиять даже сильное падение цен на нефть. В итоге с начала 2020 года рубль укрепился к доллару США уже на 1,3%, а к евро — на 1,85%.
Ранее сообщалось о том, что цена на нефть сорта Brent в среду после нескольких дней фантастического роста, связанного с атакой Ирана на военную базу США в Ираке, рухнула на 3,8% — с выше чем 68 долл. США до 65,5 долл. США за баррель — на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты готовы к мирным переговорам с Ираном. Отметим, что до этого настроения на нефтяном рынке были крайне позитивными, и в конце 2019 года цены на нефть совершили мощное предновогоднее ралли.
«Конфликт США и Ирана является фактором поддержки для российской валюты. В случае эскалации конфликта рубль может расти благодаря повышению цен на нефть и золото, в случае деэскалации конфликта — за счет снижения спроса на доллар в качестве «тихой гавани» и повышения аппетита к рисковым активам. При этом, на наш взгляд, деэскалация конфликта и снижение вероятности полноценной войны не приведут к значительному падению цен на нефть, что также благоприятно для российской валюты», — пояснил в комментарии начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» Михаил Шульгин.
«Рубль начал новый год укреплением на фоне ослабления напряженности в отношениях США и Ирана. На эскалацию напряженности в отношениях между Ираном и США рубль практически не отреагировал, в отличие от других валют развивающихся рынков, благодаря существенному росту цен на нефть. Напротив, деэскалация напряженности, которая наблюдалась после отказа США отвечать на ракетный удар Ирана по американским военным базам в Ираке, привела к росту спроса на рискованные активы и укреплению валют развивающихся рынков. На этом фоне рубль подорожал на 1% до 61,2 руб. за долл. США и с начала года остается лидером среди валют развивающихся рынков, укрепившись на 1,3%. Мы полагаем, что на фоне благоприятных внешних и локальных факторов рубль может укрепиться до отметки 60 руб. за доллар», — прогнозируют аналитики Sberbank CIB.
Напомним, что в среду, 8 января, рубль рекордно вырос, особенно по отношению к евро. В частности, на закрытии торгов курс доллара США расчетами «завтра» рухнул на 60 коп. (-0,96%) — до 61,22 руб. за долл., а курс евро обвалился на 1 руб. 14 коп. (-1,6%), понизившись до 68,02 руб. за евро. Таким образом, котировки евро к рублю упали до уровней января 2018 года.
Как отмечают эксперты, на столь стремительное укрепление курса рубля не смогло повлиять даже сильное падение цен на нефть. В итоге с начала 2020 года рубль укрепился к доллару США уже на 1,3%, а к евро — на 1,85%.
Ранее сообщалось о том, что цена на нефть сорта Brent в среду после нескольких дней фантастического роста, связанного с атакой Ирана на военную базу США в Ираке, рухнула на 3,8% — с выше чем 68 долл. США до 65,5 долл. США за баррель — на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты готовы к мирным переговорам с Ираном. Отметим, что до этого настроения на нефтяном рынке были крайне позитивными, и в конце 2019 года цены на нефть совершили мощное предновогоднее ралли.
«Конфликт США и Ирана является фактором поддержки для российской валюты. В случае эскалации конфликта рубль может расти благодаря повышению цен на нефть и золото, в случае деэскалации конфликта — за счет снижения спроса на доллар в качестве «тихой гавани» и повышения аппетита к рисковым активам. При этом, на наш взгляд, деэскалация конфликта и снижение вероятности полноценной войны не приведут к значительному падению цен на нефть, что также благоприятно для российской валюты», — пояснил в комментарии начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» Михаил Шульгин.
«Рубль начал новый год укреплением на фоне ослабления напряженности в отношениях США и Ирана. На эскалацию напряженности в отношениях между Ираном и США рубль практически не отреагировал, в отличие от других валют развивающихся рынков, благодаря существенному росту цен на нефть. Напротив, деэскалация напряженности, которая наблюдалась после отказа США отвечать на ракетный удар Ирана по американским военным базам в Ираке, привела к росту спроса на рискованные активы и укреплению валют развивающихся рынков. На этом фоне рубль подорожал на 1% до 61,2 руб. за долл. США и с начала года остается лидером среди валют развивающихся рынков, укрепившись на 1,3%. Мы полагаем, что на фоне благоприятных внешних и локальных факторов рубль может укрепиться до отметки 60 руб. за доллар», — прогнозируют аналитики Sberbank CIB.
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