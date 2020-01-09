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В 2020 году в России будет введена обязательная маркировка лекарств
9 январь 2020 (18:02)
УрБК, Москва, 09.01.2020. Правительство РФ утвердило поправки в постановление о сроках запуска обязательной маркировки лекарств. Согласно официальной информации, с 1 июля 2020 года оборот лекарственных средств без цифровых кодов в России будет запрещен.
Как уточняет РИА «Новости», в соответствии с новым документом, все участники рынка медикаментов должны зарегистрироваться в информационной системе маркировки лекарств с 1 января до 29 февраля 2020 года. В дальнейшем они должны получить регистратор выбытия — устройство фиксации факта выбытия препарата из системы. При этом больницам и поликлиникам до 15 февраля нужно подать заявку на получение данного устройства оператору системы Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ). В свою очередь, производителям и импортерам необходимо подать заявку на получение регистратора эмиссии кодов до 1 мая 2020 года.
Согласно утвержденному документу, с 1 июля 2020 года оборот лекарственных средств без цифровых кодов в России будет запрещен. Продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля 2020 года, будет разрешена до окончания срока их годности, уточнили в пресс-службе ЦРПТ.
«В ближайшие два месяца все представители рынка должны стать полноправными участниками системы, зарегистрироваться в ней, получить оборудование для генерации кодов, а также оборудование регистрации их выбытия и наладить все процессы, чтобы с 1 июля полностью перейти на работу в системе маркировки», — подчеркнул генеральный директор «Оператор-ЦРПТ» Дмитрий Алхазов.
Одновременно с 1 июля 2020 года оператор начнет взимать плату за выдачу цифровых маркировочных кодов.
Как уточняет РИА «Новости», в соответствии с новым документом, все участники рынка медикаментов должны зарегистрироваться в информационной системе маркировки лекарств с 1 января до 29 февраля 2020 года. В дальнейшем они должны получить регистратор выбытия — устройство фиксации факта выбытия препарата из системы. При этом больницам и поликлиникам до 15 февраля нужно подать заявку на получение данного устройства оператору системы Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ). В свою очередь, производителям и импортерам необходимо подать заявку на получение регистратора эмиссии кодов до 1 мая 2020 года.
Согласно утвержденному документу, с 1 июля 2020 года оборот лекарственных средств без цифровых кодов в России будет запрещен. Продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля 2020 года, будет разрешена до окончания срока их годности, уточнили в пресс-службе ЦРПТ.
«В ближайшие два месяца все представители рынка должны стать полноправными участниками системы, зарегистрироваться в ней, получить оборудование для генерации кодов, а также оборудование регистрации их выбытия и наладить все процессы, чтобы с 1 июля полностью перейти на работу в системе маркировки», — подчеркнул генеральный директор «Оператор-ЦРПТ» Дмитрий Алхазов.
Одновременно с 1 июля 2020 года оператор начнет взимать плату за выдачу цифровых маркировочных кодов.
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