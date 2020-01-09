Новости дня

В 2020 году в России будет введена обязательная маркировка лекарств

УрБК, Москва, 09.01.2020. Правительство РФ утвердило поправки в постановление о сроках запуска обязательной маркировки лекарств. Согласно официальной информации, с 1 июля 2020 года оборот лекарственных средств без цифровых кодов в России будет запрещен.



Как уточняет РИА «Новости», в соответствии с новым документом, все участники рынка медикаментов должны зарегистрироваться в информационной системе маркировки лекарств с 1 января до 29 февраля 2020 года. В дальнейшем они должны получить регистратор выбытия — устройство фиксации факта выбытия препарата из системы. При этом больницам и поликлиникам до 15 февраля нужно подать заявку на получение данного устройства оператору системы Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ). В свою очередь, производителям и импортерам необходимо подать заявку на получение регистратора эмиссии кодов до 1 мая 2020 года.



Согласно утвержденному документу, с 1 июля 2020 года оборот лекарственных средств без цифровых кодов в России будет запрещен. Продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля 2020 года, будет разрешена до окончания срока их годности, уточнили в пресс-службе ЦРПТ.



«В ближайшие два месяца все представители рынка должны стать полноправными участниками системы, зарегистрироваться в ней, получить оборудование для генерации кодов, а также оборудование регистрации их выбытия и наладить все процессы, чтобы с 1 июля полностью перейти на работу в системе маркировки», — подчеркнул генеральный директор «Оператор-ЦРПТ» Дмитрий Алхазов.



Одновременно с 1 июля 2020 года оператор начнет взимать плату за выдачу цифровых маркировочных кодов.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">09 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 18:02</span><br /><strong>В 2020 году в России будет введена обязательная маркировка лекарств</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 09.01.2020. Правительство РФ утвердило поправки в постановление о сроках запуска обязательной маркировки лекарств. Согласно официальной информации, с 1 июля 2020 года оборот лекарственных средств без цифровых кодов в России будет запрещен.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092442-v-2020-godu-v-rossii-budet-vvedena-obyazatelnaya-markirovka-lekarstv.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: