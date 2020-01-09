Новости дня
ЕВРАЗ отгрузил 4,5 тыс. тонн металлопроката для строительства ледового дворца в Иркутске
9 январь 2020 (17:25)
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2020. ЕВРАЗ отгрузил 4,5 тыс. т металлопроката для строительства крупного ледового дворца спорта «Байкал» в Иркутске. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
Высокопрочная сталь использовалась в основных конструктивных элементах будущего спорткомплекса.
Широкополочные горячекатаные двутавры ЕВРАЗ НТМК разных видов профилей (от 20Ш1 до 60Ш3) применялись для устройства несущих элементов и перекрытий.
Термически упрочненный арматурный прокат А500С диаметром 10-25 мм производства ЕВРАЗ ЗСМК применялся для армирования железобетонных конструкций.
«ЕВРАЗ НТМК выпускает более 300 видов двутавровых балок. Комбинат является единственным производителем в России цельнокатаных строительных балок высокой прочности 40К, 60Ш, 70Ш, 70Б. В отличие от сварной балки данная продукция обладает лучшей несущей способностью, выдерживает высокий уровень напряжения, а также дает экономию металла», — говорится в сообщении.
ЕВРАЗ ЗСМК производит горячекатаную и термомеханически упрочненную арматуру диаметром от 6 до 50 мм по российским и зарубежным стандартам. Металлопрокат предназначен для обеспечения прочности железобетонных конструкций.
«Байкал» объединит в один спортивный комплекс ледовую арену с трибунами вместимостью 6 тыс. человек, два тренажерных зала, зал для игровых видов спорта, хореографический зал для фигуристов, беговой зал для конькобежцев, конференц-зал, гостиницу со SPA-центром и другие административные и бытовые помещения.
Металлопрокат ЕВРАЗа ранее использовался для строительства объектов Олимпиады в Сочи, Чемпионата мира по футболу 2018 и Универсиады в Красноярске.
Высокопрочная сталь использовалась в основных конструктивных элементах будущего спорткомплекса.
Широкополочные горячекатаные двутавры ЕВРАЗ НТМК разных видов профилей (от 20Ш1 до 60Ш3) применялись для устройства несущих элементов и перекрытий.
Термически упрочненный арматурный прокат А500С диаметром 10-25 мм производства ЕВРАЗ ЗСМК применялся для армирования железобетонных конструкций.
«ЕВРАЗ НТМК выпускает более 300 видов двутавровых балок. Комбинат является единственным производителем в России цельнокатаных строительных балок высокой прочности 40К, 60Ш, 70Ш, 70Б. В отличие от сварной балки данная продукция обладает лучшей несущей способностью, выдерживает высокий уровень напряжения, а также дает экономию металла», — говорится в сообщении.
ЕВРАЗ ЗСМК производит горячекатаную и термомеханически упрочненную арматуру диаметром от 6 до 50 мм по российским и зарубежным стандартам. Металлопрокат предназначен для обеспечения прочности железобетонных конструкций.
«Байкал» объединит в один спортивный комплекс ледовую арену с трибунами вместимостью 6 тыс. человек, два тренажерных зала, зал для игровых видов спорта, хореографический зал для фигуристов, беговой зал для конькобежцев, конференц-зал, гостиницу со SPA-центром и другие административные и бытовые помещения.
Металлопрокат ЕВРАЗа ранее использовался для строительства объектов Олимпиады в Сочи, Чемпионата мира по футболу 2018 и Универсиады в Красноярске.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Балки ЕВРАЗа для Mercedes-Benz
- ЕВРАЗ произвел более 3 тыс. тонн металлопроката для строительства спорткомплекса «Байкал» в Иркутске
- Стальные двутавры ЕВРАЗ НТМК используют при строительстве крупнейшего торгового центра Северного Кавказа
- ЕВРАЗ НТМК поставил продукцию для строительства депо «Саларьево» в Московском метрополитене
- ЕВРАЗ НТМК отгрузил продукцию для строительства нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим»