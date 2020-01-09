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В план приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы попали активы, расположенные в Свердловской области

УрБК, Москва, 09.01.2020. Правительство РФ утвердило прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы. Соответствующий документ размещен на официальном сайте кабмина.



В перечень вошли часть активов и имущество, расположенное на территории Свердловской области. Это совхоз «Знаменский», расположенный в с. Знаменское, 100 акций которого находится в госсобственности. На продажу планируется выставить 170 тыс. 725 штук его акций — или 100% уставного капитала.



Также в план приватизации попала «Свердловская топливная компания», расположенная в Екатеринбурге, и множество земельных участков в разных районах Свердловской области.



Всего прогнозным планом на 2020-2022 годы предусмотрена приватизация находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия РФ в 13 обществах с ограниченной ответственностью, а также более 1 тыс. объектов другого имущества государственной казны.



Поступления в федеральный бюджет без учета стоимости приватизации акций крупнейших компаний-лидеров в отраслях экономики предусмотрены в 2020-2022 годах в размере 3,6 млрд руб. ежегодно.

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