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В 2019 году Роспотребнадзор обследовал 1 тыс. 327 воздушных судов в аэропорту Кольцово

9 январь 2020 (11:10)

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2020. В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области подвели итоги работы санитарно-карантинного пункта в аэропорту Кольцово за 2019 год.

За указанный период специалистами ведомства было обследовано 1 тыс. 327 воздушных судов, прибывших из неблагополучных по инфекционным болезням стран, а также 56 убывающих в неблагополучные страны.

Дистанционному измерению температуры тела подвергнуто 251 тыс. 665 человек, было выявлено 37 пассажиров с признаками инфекционных заболеваний. По всем инцидентам проведен комплекс регламентированных противоэпидемических мероприятий. Чаще всего лица с признаками инфекционных заболеваний возвращались из Таиланда, Вьетнама, Турции, Индии.

На территорию РФ через воздушный пункт пропуска Екатеринбург (Кольцово) прибыло 38 партий грузов, подлежащих санитарно-карантинному контролю. Все обследованные грузы к ввозу на территорию РФ разрешены.

Проведение мероприятий, направленных на недопущение завоза и распространения на территории Среднего Урала инфекционных болезней, требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории, находится на контроле Управления.

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