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ФАС за неделю не зафиксировала рост цен на моторное топливо в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. Стоимость моторного топлива в Свердловской области со 16 по 22 декабря 2019 года осталась неизменной по сравнению с показателями, зафиксированными неделей ранее.



По данным регионального Управления ФАС России, стоимость дизельного топлива не изменилась и составила 48,27 руб., цена на сжиженный также осталась прежней — 19,60 руб.



Бензин марки АИ-92 (93) реализуется по той же цене 42,07 руб. за литр, а бензин АИ-95, как и неделей ранее, стоит 44,97 руб. за литр.

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