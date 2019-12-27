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ФАС за неделю не зафиксировала рост цен на моторное топливо в Свердловской области
27 декабрь 2019 (14:29)
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. Стоимость моторного топлива в Свердловской области со 16 по 22 декабря 2019 года осталась неизменной по сравнению с показателями, зафиксированными неделей ранее.
По данным регионального Управления ФАС России, стоимость дизельного топлива не изменилась и составила 48,27 руб., цена на сжиженный также осталась прежней — 19,60 руб.
Бензин марки АИ-92 (93) реализуется по той же цене 42,07 руб. за литр, а бензин АИ-95, как и неделей ранее, стоит 44,97 руб. за литр.
По данным регионального Управления ФАС России, стоимость дизельного топлива не изменилась и составила 48,27 руб., цена на сжиженный также осталась прежней — 19,60 руб.
Бензин марки АИ-92 (93) реализуется по той же цене 42,07 руб. за литр, а бензин АИ-95, как и неделей ранее, стоит 44,97 руб. за литр.
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