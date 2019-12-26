Группа ЧТПЗ отгрузила трубы в Туркмению и Эстонию

Фотография предоставлена пресс-службой Группы ЧТПЗ

Фотография предоставлена пресс-службой Группы ЧТПЗ

Группа ЧТПЗ успешно завершила отгрузку труб для магистрального газопровода ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия). Компания поставила в Туркменистан свыше 150 тыс. т продукции. Заказчиком контракта выступил государственный концерн «ТуркменГаз».Как сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ, трубы диаметром 1422 мм с наружным антикоррозионным покрытием из стали класса прочности Х70 предназначены для строительства линейной части газопровода ТАПИ на территории Туркменистана. Группа ЧТПЗ стала единственной российской компанией, которая прошла все этапы квалификационного отбора и предложила лучшие условия поставки среди 94 участников тендера.«Кроме того, реализация проекта способствовала успешному закрытию сложной сделки с использованием исламских финансовых инструментов с подтверждением обязательства оплаты продукции на сумму более 200 млн долл. США между Сбербанком, Islamic Development Bank и Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана», — отметили в пресс-службе.«Группа ЧТПЗ успешно принимает участие в знаковых международных трубопроводных проектах благодаря высокому качеству продукции, которое гарантировано технологическим уровнем производства и многолетней компетенцией компании в производстве ТБД. Группа ЧТПЗ справилась с заказом для газопровода ТАПИ, выполнив высокие требования клиента к качеству продукции и срокам поставки. Отмечу, что за последние годы это крупнейшая поставка труб в Туркменистан среди производителей СНГ, и мы видим дальнейшие перспективы успешного сотрудничества на этом рынке», — сообщил коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.ТАПИ — магистральный газопровод протяженностью 1 тыс. 814 км и пропускной способностью около 33 млрд кубометров газа в год. Реализация проекта позволит поставлять природный газ из Туркмении в Афганистан, Пакистан и Индию.Также на этой неделе стало известно, что Группа ЧТПЗ предоставила комплексное инженерно-техническое решение для строительства наземной части газопровода Baltic connector в Эстонии. Компания уже поставила клиенту более 9 тыс. т труб большого диаметра, 121 отвод и 20 штампосварных деталей трубопроводов.Отметим, что Baltic connector — двунаправленный газопровод, соединяющий газовые сети Эстонии и Финляндии.«По заказу подрядчика проекта — консорциума из эстонских компаний EG Ehitus и Scanweld — на Челябинском трубопрокатном заводе, предприятиях «ЭТЕРНО» и «Соединительные отводы трубопроводов» (входят в Группу ЧТПЗ) были изготовлены трубы диаметром 711 мм из стали класса прочности L415ME с внешним трехслойным покрытием, отводы горячего гнутья диаметром 711 мм, а также штампосварные изделия (тройники, днища, переходы) диаметром от 508 мм до 711 мм», — сообщили представители предприятия.Из трубной продукции Группы ЧТПЗ проложили более 50 км наземной части газопровода Baltic connector, торжественный запуск которого состоялся с участием президентов Финляндии Саули Ниинисте и Эстонии Керсти Кальюлайд в декабре 2019 года в городе Палдиски, Эстония.«Высокотехнологичные производства Группы ЧТПЗ позволяют поставлять клиентам комплексные инженерные решения для международных инфраструктурных проектов. Трубная продукция для газопровода Baltic connector соответствует строгим требованиям клиента, европейским стандартам и международным сертификатам. Отмечу, что Группа ЧТПЗ стала единственным российским поставщиком для проекта Baltic connector», — комментирует коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.Ранее Группа ЧТПЗ поставляла трубную продукцию для таких крупных международных инфраструктурных проектов, как «Северный поток-2» и «Сарыарка».