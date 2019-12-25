Финансовые итоги — 2019

Прошедший 2019 год для российских финансовых рынков стал годом восстановления и уверенного роста на фоне общемирового напряжения. Среди главных событий уходящего года аналитики называют продолжение смягчения кредитно-денежной политики со стороны Центробанков, прежде всего Банка России, а также существенное укрепление рубля относительно основных валют на фоне его сильных фундаментальных позиций и заметной разницы в процентных ставках.Финал 2019 года выдался достаточно нервным и насыщенным. До последнего момента рынки не отпускала острая тема торговой войны между Китаем и США, которая, по словам экспертов, нанесла мировой экономике огромный ущерб и привела к ухудшению прогнозов по темпам роста.«Напряжение, связанное с этим вопросом, спало в самый последний момент. За два дня до ключевой даты (15 декабря) было объявлено о договоренности по «первой фазе» сделки США и Китая. Рынки восприняли договоренности с воодушевлением, но тот факт, что все будет оформлено на бумаге лишь в январе, сдерживает подъем. Предстоит «вторая фаза» сделки и решение вопроса с импичментом президенту США Дональду Трампу. А впереди уже маячат выборы в США, в которых Трамп намерен переизбраться на второй срок», — отмечают аналитики.На этом фоне мировые финансовые регуляторы пока взяли паузу, оставив базовые процентные ставки на прежнем уровне.«Ситуация в экономике США, согласно последним статданным, не так уж плоха. Но Федрезерв проявляет щедрость, расширяя так называемое не QE. Инвесторам не дает расслабиться и дальнейшая судьба Brexit. Итоги выборов в Великобритании говорят о том, что вскоре этот вопрос должен перейти в практическую плоскость», — уточняют эксперты ГК «ФИНАМ».«В целом текущий год принес инвесторам отличную доходность как на рынке акций, так и на долговом рынке. Если конец прошлого 2018 года был отмечен масштабной коррекцией на фоне опасений замедления темпов экономического роста, и к середине этого года опасения скорого ухода американской экономики в рецессию на фоне ухудшения макроданных и инверсии кривой в treasuries возрастали, то кардинальное изменение риторики ведущих центробанков за этот год позволило рынкам продемонстрировать позитивную динамику. Безусловно, большой объем экономических рисков сохраняется и переносится на следующий год, а циклическое замедление экономики, с нашей точки зрения, будет наблюдаться и в ближайшие несколько кварталов. Тем не менее в краткосрочной перспективе декабрьский прогресс в торговых переговорах между США и Китаем создал условия для позитивной динамики в рисковых активах», — подчеркнул в комментарии ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.Как отмечают эксперты, после риторики президента США Дональда Трампа о прогрессе в торговом вопросе и предновогодних новостей из Пекина о том, что Китай с 1 января 2020 года снизит импортные пошлины на 859 наименований товаров, рынки США и ряда развивающихся стран торгуются у максимумов. При этом новая волна торгового оптимизма в конце декабря уходящего года поддерживает фондовых «быков» по всему миру.Уходящий 2019 год для российских финансовых рынков стал годом восстановления на фоне возрастания общемирового напряжения. Во второй половине 2019 года отечественный рынок акций показал стремительный рост, практически полностью восстановив свои утраченные позиции.«Завершается 2019 год, который однозначно прошел для России со знаком «плюс». С нашей точки зрения, главным достижением стал результат фондового рынка. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС показали очень хороший результат. Оба наших таргета — 3000 по индексу МосБиржи и 1500 по индексу РТС— взяты. Несмотря на панические настроения начала года, рост цен на бензин и подъем НДС, правительство РФ победило инфляцию. Сейчас она находится ниже таргета Банка России в 4%. Что позволило снизить ключевую ставку регулятора до 6,25%. Безработица по итогам года будет 4,6-4,7% от экономически активного населения. Экономическая теория говорит, что целевым уровнем безработицы является 6%. Рубль стабилен, и если бы не бюджетное правило, то курс был бы около 50 руб. за долл. США. Кроме того, запуск «Силы Сибири», скорый старт «Северного потока-2» и «Турецкого потока» значительно повысили энергобезопасность страны. А соглашение ОПЕК+ обеспечило комфортные цены на энергоносители. Международные резервы России подбираются к $550 млрд», — отметил в комментарии руководитель «ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.«Фондовый рынок штурмует максимум. На внешнем фоне нет драйверов, способствующих торможению возобновившегося в начале декабря ралли. Индексы обновляют значимые уровни, а рубль продолжает укрепляться к доллару США на волне роста цены на нефть. Росту рынка способствуют закрытия коротких позиций. Акции «Сургутнефтегаза», «Татнефти», «ЛУКойла» вблизи важных технических уровней, пробитие которых наверх вызовет новые покупки. При этом игроки не обращают внимания на отдельные негативные сигналы, в частности замедление темпов роста промышленности и опасения Минэкономразвития РФ относительно возможной стагнации в обрабатывающих отраслях в конце года», — уточнил начальник управления операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.Однако часть экспертов считает, что для России 2019 год не стал выдающимся с точки зрения развития экономики.«Год выдался «так себе» по основному макропоказателю. Но и достижения есть, хоть и с оговорками. Итак, о достижениях. Инфляция ниже 4%, но при такой потребительской активности, стагнирующих реальных располагаемых денежных доходах населения это неудивительно. И все же по формальным показателям низкую инфляцию можно записать в актив. Объем Фонда национального благосостояния вырос до порогового уровня 7 трлн руб., но вопрос, как их тратить. И еще одно достижение — худшие опасения по санкциям не оправдались, однако это вряд ли наша заслуга», — заявил директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев на итоговом заседании экономического клуба ФБК.Главным разочарованием уходящего года директор ФБК назвал динамику по естественному движению населения: в прошлом году естественная убыль населения достигла 219,2 тыс. человек. «В этом году за 10 месяцев уже 259,6 тыс. человек — это вымирание», — убежден эксперт Игорь Николаев.Неожиданностью года директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев считает эксперимент с самозанятыми, который решено было распространить еще на 19 российских регионов. Хотя результаты пилотного проекта, по мнению Игоря Николаева, выглядят неоднозначными. Как сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин, общая сумма поступлений по налогу на профессиональный доход в 2019 году превысила 1 млрд руб.Как отмечают эксперты, нефть Brent уходит в историю. По информации Wall Street Journal, скоро в смеси Brent не будет нефти Brent. В 2020 году компания Royal Dutch Shell PLC закроет последние нефтяные скважины Brent, расположенные примерно в 115 милях к северо-востоку от Шетландских островов Шотландии. По словам аналитиков, нефтяная смесь Brent останется на рынке, только в ней уже не будет той самой нефти с одноименного месторождения, которое открыли в 1971 году.«На тот момент месторождение считалось одним из самых богатых в мире. Название дала птица — черная казарка (brent goose). На пике добычи, в 1982 году, четыре скважины давали более 500 тыс. барр. Тогда-то Brent и стала точкой отсчета для цены на нефть других сортов. С конца 90-х к Brent стали добавлять нефть с других месторождений, например, Северного моря (Forties and Oseberg, Ekofisk, Troll). Постепенно доля нефти с месторождения Brent уменьшалась, скважины закрывались одна за одной. На сегодня доля «оригинальной» Brent в смеси всего 1%. Всего с момента начала добычи Brent дало более 2 млрд барр. нефти и 161 млрд кубометров газа», — уточнил руководитель «ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.По словам экспертов, цена на нефть сорта Brent определяет 70% рынка нефти в мире. При этом в России «давно привыкли, что от котировок нефти смеси Brent зависит все: от курса рубля и цен в магазинах до состояния бюджета».«В нулевые годы серьезный вклад в российское экономическое чудо внесли трейдеры нефтяными фьючерсами. Тогда стоимость Brent превысила 100 долл. за барр., ВВП и котировки российских акций выросли в долларах США примерно в 10 раз. Прекрасное состояние государственных финансов нашло отражение в суверенных рейтингах, на Россию обрушился дождь западных инвестиций. Прежде всего они шли в российский нефтегазовый сектор. Сегодня Россия поставляет на мировой рынок экспортную смесь Urals, она почти всегда котировалась с дисконтом к Brent. Причина кроется в более низком качестве российской нефти — она содержит в себе тяжелую сернистую нефть из Татарстана и Башкортостана. Ничто не вечно под луной — Brent уходит в историю», — отметил аналитик Александр Разуваев.Между тем к концу 2019 года нефтяные котировки вплотную подошли к важному уровню сопротивления — 66 долл. за барр., чтобы пробить его и направиться к новому уровню 68,85 долл. за барр.«Цена на нефть находится в восходящем движении с 11 декабря, поэтому возможны нисходящие коррекции. Для нового роста цене нужно остаться выше 65 долл. США за баррель. При падении до отметки 64,50 долл. за баррель «бычий» импульс начнет угасать. Уверенный прорыв 66 руб. за долл. США вместе с налоговым периодом даст рублю прекрасную возможность протестировать уровень 62 руб. за долл. По крайней мере, до отметки 61,85 руб. все свободно», — считает аналитик «Альпари» Владислав Антонов.По мнению участников конференции «Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года», организованной изданием «Коммерсантъ», до 2035 года ископаемые топлива будут доминировать в мировом энергетическом балансе. При этом в долгосрочной перспективе Россия обладает потенциалом по увеличению добычи до уровня выше 600 млн тонн в год преимущественно за счет повышения коэффициента извлечения нефти и разработки трудноизвлекаемых запасов.По оценке экспертов, сокращение инвестиций в геологоразведку и добычу создает условия для дефицита предложения нефти на рынке. Как ожидается, «яма» может наступить ближе к 2025 году, когда нефтедобыча может снижаться на 2-3% в год. В этом случае основным источником компенсации падения добычи станут сланцевые проекты США и проекты ОПЕК+. Кроме того, аналитики считают, что должен вырасти спрос на глубоководье, при этом себестоимость нефтедобычи установится на уровне 50-60 долл. за баррель, при более низком значении добыча не будет окупаться.Главным трендом 2019 финансового года, по мнению экспертов, стало дальнейшее смягчение денежной политики ведущими Центробанками.«Одним из основных факторов, который в уходящем году способствовал подъему мировых финансовых рынков, стал разворот американского Центробанка в сторону смягчения финансовых условий. Трехкратное снижение процентной ставки и предоставление Федрезервом очередной порции ликвидности банкам привели к притоку денег глобальных фондов на развивающиеся рынки, что подстегнуло рост их активов и укрепило валюты. Дополнительным драйвером роста отечественных биржевых индексов стали щедрые дивидендные выплаты российских компаний, составившие по итогам прошлого года порядка 2 трлн руб., и сошедшая на нет санкционная риторика со стороны США», — подчеркнул в комментарии УрБК аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов.Но больше всего отличился Банк России, который в течение 2019 года снижал ключевую ставку пять раз в условиях рекордно низкой инфляции в стране, сохраняя при этом потенциал для дальнейшего снижения — ранее звучали цифры в 6% и даже 5,5% годовых.«На фоне торговой войны США и Китая мировая экономика показала признаки охлаждения, что потребовало почти координированных действий со стороны регуляторов по снижению стоимости кредита. Ставки снижали Европейский Центробанк, Федеральная резервная система США, Резервный Банк Австралии, Резервный Банк Индии, Народный Банк Китая, Центробанк РФ и многие другие. В России продолжалось замедление инфляции на фоне слабого роста реальных зарплат и доходов, что привело к вялому повышению розничной торговли и дефляции цен производителей во II полугодии. Однако это позволило ЦБ РФ довольно агрессивно снизить ставку совокупно на 150 базисных пунктов за прошедший год», — пояснил ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.Напомним, что в начале 2019 года ключевая ставка Банка России была на уровне 7,75% годовых, к концу текущего года ее понизили до 6,25%. При этом Международный валютный фонд (МВФ) считает обоснованным дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ в течение 2020 года. «Значительное снижение ключевой ставки, предпринятое Банком России с июня 2019 года, стало адекватной реакцией на ослабление инфляционного давления. Обоснованным будет и дальнейшее снижение ставки в условиях прогнозируемого сохранения инфляции в течение 2020 года ниже целевого показателя», — убеждены в МВФ.«Сейчас инфляция — 3,5%, таргет Банка России — 4%, ключевая ставка — 6,25%, цель по ключевой ставке — 6-7%. Однако мы не исключаем, что ставка ЦБ в 2020 году упадет до 5%. А значит, депозитные ставки понизятся до очень непривычного для россиян низкого уровня. Хотя, конечно, и не выйдут, как в Европе, в отрицательную плоскость. Конечно, дивиденды по акциям дадут значительно большую доходность — 8-10%. Однако акции, как волатильный актив, приемлемы не для всех. Как быть в данной ситуации? Наш ответ — отказаться от сбережений и тратить сейчас. Данная поведенческая стратегия россиян выгодна правительству РФ, так как поддерживает внутренний спрос и, соответственно, пока еще слабый рост экономики», — убежден руководитель «ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.Между тем российский рубль за прошедший год показал одну из лучших динамик в мире, отыграв у доллара США почти 10%. По данным Московской биржи, котировки американского доллара впервые с июля 2018 года во вторник, 24 декабря, по состоянию на 13.50 мск упали ниже уровня 62 руб. — до 61,94 руб. за долл. США. При этом курс евро к рублю понизился до отметки 68,67 руб. за евро.По мнению экспертов, столь существенное укрепление рубля «связано с его сильными фундаментальными позициями и разницей в ставках». Как отмечает ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков, сам факт снижения ставки, как правило, провоцирует приток «горячих» денег на внутренний финансовый рынок. Однако эти деньги так же активно выходят с рынка, когда цикл смягчения завершается или существенно замедляется.«Для рубля важно сохранять положительную доходность (ставка ЦБ минус инфляция), чтобы он оставался интересным для нерезидентов, да и для внутреннего рынка. На текущий момент реальная доходность «россиянина» составляет около 3%, что является редким явлением на глобальном рынке, где чаще встречаются околонулевые или отрицательные доходности по валютам. Кроме того, по рублю почти нет каких-либо рисков дефолта. Внешний долг России в начале III квартала 2019 года стал отрицательным, а бюджет и платежный баланс сохраняют положительное сальдо баланса. Беспокойство за судьбу долгового рынка также может сделать ЦБ более консервативным, так как слишком мягкая политика способна привести не только к надуванию кредитного «пузыря», но и к уходу долгосрочных инвесторов с рынка ОФЗ и корпоративных облигаций», — уверен ведущий финансовый аналитик Андрей Кочетков.Уходящий 2019 год стал годом возрождения отечественного фондового рынка, хотя изначально мало кто верил в его восстановление во время валютного кризиса в 2014 году.Между тем по состоянию на 23 декабря 2019 года российские биржевые индексы достигли новых локальных максимумов. Так, долларовый индекс РТС зафиксировался на отметке 1535 пунктов, а индекс МосБиржи вырос до уровня 3034 пунктов. Причем инвесторов не пугают ни приближающиеся новогодние каникулы, ни время спада общей биржевой активности на мировых рынках.По словам финансовых экспертов, именно благодаря существенному смягчению денежной политики мировыми Центробанками российский фондовый рынок получил мощную подпитку средствами как институциональных, так и частных инвесторов, что позволило ему стать одним из лучших в мире по уровню доходности в 2019 году.«Главная экономическая тенденция в экономике РФ только начинает проявляться. Рост реальных зарплат ускорился в октябре до 3,8%, а рост оборота розничной торговли составил 2,3% в ноябре. Это говорит о том, что ситуация с доходами населения может начать постепенно улучшаться, что станет одним из главных факторов ускорения экономического роста», — пояснил в комментарии УрБК аналитик Андрей Кочетков.Однако одной из главных тенденций и одновременно вызовом для рынка как в глобальном, так и локальном плане, по мнению экспертов, является активное внедрение цифровых технологий, что приводит к сокращению рабочих мест в административной сфере, но расширяет рынок труда специалистов цифровых технологий. В этих условиях повышенным спросом пользуются акции компаний, которые или активно внедряют цифровые технологии, или являются их разработчиками.В целом аналитики считают, что столь стремительный рост российского рынка акций в уходящем 2019 году никого не должен смущать. Напомним, что в результате санкционного давления «российские акции оказались на очень заниженном уровне».«После валютного кризиса 2014 года часть инвесторов поверила, что экономика РФ разорвана в клочья и вообще ушла из России. Сейчас индекс РТС немногим выше 1500 пунктов, исторический максимум лета 2008 — 2500 пунктов. Завершающийся 2019 год был далеко не самым плохим для российского рынка акций и почти на 100% совпал с нашими прогнозами. Некоторые видят противоречие между ростом котировок российских акций и стагнацией в реальном секторе экономики. Однако так бывает. Вспомним легендарный 1997 год, когда котировки акций взлетели до небес, но реальный сектор стагнировал, царила экономика неплатежей, а бюджетный дефицит и хитрое лицо Анатолия Чубайса наводили на тревожные мысли о суверенном дефолте. Однако сейчас другая ситуация. Сохраняется дисконт к основным emerging markets, ну и, конечно, дивиденды. Дивидендные доходности смотрятся очень неплохо на фоне снижения инфляции и ключевой ставки Банка России. При этом мы полагаем, что заканчивается только первый тайм. И завершается он в пользу инвесторов. Второй нам предстоит в 2020 году. Мы полагаем, что до выборов Трампа никаких потрясений на мировых рынках не будет, как не будет и новых серьезных санкций против России. А значит, российский рынок акций можно и нужно покупать», — считает ведущий аналитик и руководитель «ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.«В настоящий момент тройку лидеров на российском рынке акций возглавляют бумаги «Системы», которые в связи со снижением долговой нагрузки и программы обратного выкупа акций с начала 2019 года прибавили в весе порядка 87%. Приятный сюрприз преподнесли и бумаги «Газпрома», прибавившие около 65% на ожидании более щедрой дивидендной политики от газового гиганта. Полной неожиданностью стал взлет бумаг «Сургутнефтегаза» на 72%, где формальным поводом для столь впечатляющей динамики стала информация о том, что компания создала «дочку» для проведения операций с ценными бумагами на открытом рынке. Ну и, конечно, нельзя не отметить отечественную валюту, серьезным образом укрепившую свои позиции по отношению к американскому доллару. Сейчас на российском рынке акций среди наиболее интересных бумаг, которые могут показать неплохую динамику до конца текущего года, можно выделить акции «Газпрома», которые, несмотря на приличный рост с мая, вполне еще могут продолжить восходящее движение, и бумаги «Лукойла», традиционно считающиеся лучшим активом в нефтяном секторе», — уточнил в комментарии УрБК аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов.Кроме того, прошедший 2019 год, по словам финансовых экспертов, также стал рекордным для отечественного долгового рынка, где размещаются облигации федерального займа (ОФЗ) и корпоративные облигации.«Чистое размещение ОФЗ увеличилось, поскольку увеличился спрос со стороны иностранных инвесторов на фоне благоприятной конъюнктуры на глобальных рынках. Снижение инфляции и ставок в России тоже способствовало этому росту. По данным ЦБ, объем обращающихся ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, с начала этого года вырос с 24,4% до 32%. Такой уровень в последний раз наблюдался в 2017 году. В первичных размещениях ОФЗ доля нерезидентов еще выше — 42% (по данным Московской биржи за 9 месяцев 2019 года). В корпоративном сегменте ключевую роль сыграла активность розничных инвесторов. Так, за 11 месяцев этого года физлица приобрели на первичном рынке облигации на 617 млрд руб., что в два раза выше аналогичного показателя прошлого года. Продолжали работать «в плюс» и другие факторы: устойчивый профицит банковской системы и снижение ставок. Думаю, что в отсутствие значительных шоков на глобальных рынках или негативных событий геополитического характера есть предпосылки к тому, что объем первичного рынка в следующем году будет как минимум на уровне 2019 года», — прогнозирует вице-президент Сбербанка, руководитель департамента глобальных рынков Андрей Шеметов.Таким образом, завершающийся 2019 финансовый год, с одной стороны, стал годом высокой доходности для инвесторов, в разы превышающей традиционные депозитные ставки, с другой — обострил самые спорные экономико-политические вопросы, требующие грамотного решения с учетом мнений всех заинтересованных сторон. При этом от нового 2020 года аналитики ждут продолжения позитивных настроений на финансовых рынках.