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Средняя зарплата в Свердловской области превысила 41 тыс. рублей
23 декабрь 2019 (09:06)
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2019. Средняя зарплата на Среднем Урале в октябре 2019 года составила 41 тыс. 079 руб. Это на 8% выше уровня аналогичного месяца прошлого года, сообщает Свердловскстат.
Отрицательной динамики ни в одном сегменте не зафиксировано. Больше всего зарплата выросла в сферах «образование» (+15,4%), «добыча полезных ископаемых» (+13,2%), «сельское, лесное хозяйство, охота и рыболовство» (+11,2%), «строительство» (+9,8%), «транспортировка и хранение» (+9,5%), а также в «обрабатывающих производствах» (+6,5%).
Отрицательной динамики ни в одном сегменте не зафиксировано. Больше всего зарплата выросла в сферах «образование» (+15,4%), «добыча полезных ископаемых» (+13,2%), «сельское, лесное хозяйство, охота и рыболовство» (+11,2%), «строительство» (+9,8%), «транспортировка и хранение» (+9,5%), а также в «обрабатывающих производствах» (+6,5%).
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