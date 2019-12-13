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ЦБ отмечает сохранение слабых деловых настроений в промышленности РФ

УрБК, Москва, 13.12.2019. Банк России отмечает сохранение слабых деловых настроений в промышленности РФ, сообщает пресс-служба регулятора.



«В III-IV кварталах наметилось некоторое улучшение динамики внутреннего спроса. Так, несколько возросла инвестиционная активность, в том числе в связи с увеличением капитальных расходов бюджета. В октябре увеличился годовой темп прироста оборота розничной торговли. Продолжился годовой рост промышленного производства. Однако опережающие индикаторы указывают на сохранение слабых деловых настроений в промышленности, особенно в части экспортных заказов», — говорится в сообщении.



Сдерживающее влияние на динамику экономической активности продолжает оказывать снижение внешнего спроса на товары российского экспорта в условиях замедления роста мировой экономики, отмечают аналитики ЦБ.

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