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Группа ЧТПЗ вложила 6 млн рублей в строительство нового фитнес-центра для своих сотрудников
13 декабрь 2019 (13:58)
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. Группа ЧТПЗ вложила 6 млн руб. в строительство фитнес-центра в цехе «Железный Озон 32» Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Функциональный фитнес-центр расположен в административно-бытовом комплексе и состоит из двух залов. Тренажерный зал оснащен современными профессиональными кардио- и силовыми тренажерами, которые подходят опытным спортсменам и новичкам. Зал групповых программ укомплектован гимнастическими мячами, ковриками для йоги, теннисным столом и дартсом. Сотрудники могут заниматься в фитнес-центре по будням в вечернее время», — говорится в сообщении.
«Группа ЧТПЗ развивает культуру здорового образа жизни, следуя одной из ценностей корпоративной философии «Белая металлургия». Открытие нового спортивного объекта — инициатива самих сотрудников, которая получила поддержку со стороны акционеров компании», — рассказал управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.
Фитнес-центр в цехе «Железный Озон 32» стал пятым на предприятиях Группы ЧТПЗ. Ежемесячно залы в трубопрокатном цехе и заводоуправлении ПНТЗ в Первоуральске, а также на Челябинском трубопрокатном заводе и предприятии ЭТЕРНО в Челябинске посещают тысячи сотрудников компании, членов их семей и студентов корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии».
«Функциональный фитнес-центр расположен в административно-бытовом комплексе и состоит из двух залов. Тренажерный зал оснащен современными профессиональными кардио- и силовыми тренажерами, которые подходят опытным спортсменам и новичкам. Зал групповых программ укомплектован гимнастическими мячами, ковриками для йоги, теннисным столом и дартсом. Сотрудники могут заниматься в фитнес-центре по будням в вечернее время», — говорится в сообщении.
«Группа ЧТПЗ развивает культуру здорового образа жизни, следуя одной из ценностей корпоративной философии «Белая металлургия». Открытие нового спортивного объекта — инициатива самих сотрудников, которая получила поддержку со стороны акционеров компании», — рассказал управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.
Фитнес-центр в цехе «Железный Озон 32» стал пятым на предприятиях Группы ЧТПЗ. Ежемесячно залы в трубопрокатном цехе и заводоуправлении ПНТЗ в Первоуральске, а также на Челябинском трубопрокатном заводе и предприятии ЭТЕРНО в Челябинске посещают тысячи сотрудников компании, членов их семей и студентов корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии».
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