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Алексей Хриченков: На участке набережной Исети между улицами Куйбышева и Декабристов будет создано пространство для семейного отдыха





Архитекторы, работающие над проектом благоустройства этого участка, взяли за основу концепцию «Уральский лес». По словам А. Хриченкова, при создании проекта они вдохновлялись типичными уральскими пейзажами, выходами скал и березовыми лесами.



«На своем участке мы решили сделать пространство, максимально приспособленное для совместного отдыха детей до 15 лет с родителями. Поэтому мы постарались насытить это пространство объектами, которые были бы привлекательными именно для этой категории горожан. На левом берегу разместится уникальная детская водная площадка, на которой дети смогут играть со струями воды, проигрывать различные сценарии нажатия кнопок, управляя водой и запуская струи в различной последовательности. Рядом есть большая открытая хорошо инсолируемая лужайка, на которой жители смогут принимать солнечные ванны, заниматься йогой, просто отдыхать», — рассказал А. Хриченков.



Он также отметил, что на противоположном берегу будет расположена лесная детская площадка с горками и другими объектами, оформленными в виде гигантских деревьев и представителей фауны уральского леса.



«Здесь же расположится трибуна, которая решает важную функцию заслонения заднего сервисного фасада музея, выходящего прямо на набережную. С нее также можно будет смотреть матчи, транслируемые на мультимедийный фасад ледовой арены», — отметил А. Хриченков. УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. В ходе благоустройства набережной Исети в Екатеринбурге на участке набережной Исети между улицами Куйбышева и Декабристов будет создано пространство для семейного отдыха. Об этом в интервью УрБК сообщил заведующий кафедрой городского строительства Уральского федерального университета Алексей Хриченков.Архитекторы, работающие над проектом благоустройства этого участка, взяли за основу концепцию «Уральский лес». По словам А. Хриченкова, при создании проекта они вдохновлялись типичными уральскими пейзажами, выходами скал и березовыми лесами.«На своем участке мы решили сделать пространство, максимально приспособленное для совместного отдыха детей до 15 лет с родителями. Поэтому мы постарались насытить это пространство объектами, которые были бы привлекательными именно для этой категории горожан. На левом берегу разместится уникальная детская водная площадка, на которой дети смогут играть со струями воды, проигрывать различные сценарии нажатия кнопок, управляя водой и запуская струи в различной последовательности. Рядом есть большая открытая хорошо инсолируемая лужайка, на которой жители смогут принимать солнечные ванны, заниматься йогой, просто отдыхать», — рассказал А. Хриченков.Он также отметил, что на противоположном берегу будет расположена лесная детская площадка с горками и другими объектами, оформленными в виде гигантских деревьев и представителей фауны уральского леса.«Здесь же расположится трибуна, которая решает важную функцию заслонения заднего сервисного фасада музея, выходящего прямо на набережную. С нее также можно будет смотреть матчи, транслируемые на мультимедийный фасад ледовой арены», — отметил А. Хриченков.

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