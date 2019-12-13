Новости дня
В Екатеринбурге с начала года ввели в эксплуатацию 665 тыс. кв. м. жилья
13 декабрь 2019 (09:24)
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области сообщило, что по итогам 2019 года в Екатеринбурге ожидается ввод порядка 1 млн 265 тыс. кв. метров жилья. В 2018 году этот показатель составил 1 млн 113 тыс. кв. м., говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.
«В уральской столице с начала 2019 года введено 665 тыс. «квадратов» жилых помещений или 102% к уровню прошлого года. Это 520 одноквартирных и 40 многоквартирных жилых домов, в том числе в ноябре введено шесть таких зданий», — говорится в сообщении.
В целом на Среднем Урале в текущем году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» планируется сдать 2,38 млн кв. м. жилья. По статистическим данным, за I полугодие в регионе было введено в эксплуатацию 1 млн 388 тыс. кв. м. жилья, что составляет 113% к аналогичному периоду 2018 года.
«Напомним, что важнейшая цель нацпроекта — улучшение жилищных условий людей. Это означает покупку жилья на вторичном рынке, индивидуальное жилищное строительство, капитальный ремонт, долгосрочную аренду, предоставление жилья по социальному найму и переселение из аварийного жилья. Но прежде всего это увеличение объемов жилищного строительства в полтора раза к 2024 году. В уральской столице, например, застройщиками недавно введены в эксплуатацию «высотки» на улицах 40-летия Комсомола, 24, Рощинской, 26, Мостовой, 47», — отмечают в администрации Екатеринбурга.
«В уральской столице с начала 2019 года введено 665 тыс. «квадратов» жилых помещений или 102% к уровню прошлого года. Это 520 одноквартирных и 40 многоквартирных жилых домов, в том числе в ноябре введено шесть таких зданий», — говорится в сообщении.
В целом на Среднем Урале в текущем году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» планируется сдать 2,38 млн кв. м. жилья. По статистическим данным, за I полугодие в регионе было введено в эксплуатацию 1 млн 388 тыс. кв. м. жилья, что составляет 113% к аналогичному периоду 2018 года.
«Напомним, что важнейшая цель нацпроекта — улучшение жилищных условий людей. Это означает покупку жилья на вторичном рынке, индивидуальное жилищное строительство, капитальный ремонт, долгосрочную аренду, предоставление жилья по социальному найму и переселение из аварийного жилья. Но прежде всего это увеличение объемов жилищного строительства в полтора раза к 2024 году. В уральской столице, например, застройщиками недавно введены в эксплуатацию «высотки» на улицах 40-летия Комсомола, 24, Рощинской, 26, Мостовой, 47», — отмечают в администрации Екатеринбурга.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- С начала года в Екатеринбурге введено более 500 тыс. кв. метров жилья
- С начала 2011 года в Екатеринбурге введено почти 730 тыс. квадратных метров жилья
- Объемы ввода жилья в Екатеринбурге на душу населения в 1,4 раза превысили общероссийский показатель
- В 2010 году в Екатеринбурге зафиксировано резкое снижение ввода жилья
- За январь — февраль 2010 года объем введенного в Свердловской области жилья снизился на 17,1%