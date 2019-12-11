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Волонтеры созданного по инициативе Группы ЧТПЗ движения «Город первых» очистили от мусора новый турмаршрут
11 декабрь 2019 (11:42)
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. Волонтеры созданного по инициативе Группы ЧТПЗ движения «Город первых» очистили от мусора новый туристический маршрут, на месте которого в 2020 году планируется обустройство первой в Первоуральске экологической тропы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Маршрут протяженностью около десяти километров проходит у подножия скал вдоль берега реки Чусовая: от деревни Каменка до Нижнего села. Это расстояние волонтеры «Города первых» преодолели пешком, чтобы изучить местность и очистить от мусора берега Чусовой. Экологическое мероприятие активисты общественной организации приурочили к Международному дню гор и Всемирному дню волонтеров, которые отмечаются в декабре», — говорится в сообщении.
«В нашем регионе активно развивается экологический туризм — на реке Чусовой проходят многочисленные экологические сплавы и походы, во время которых активисты собирают мусор. Эти мероприятия помогают привлечь внимание к экологическим проблемам и воспитать привычку осознанного туризма. Продолжается и благоустройство туристических маршрутов — в следующем году на новой экологической тропе установят навигационные таблички, обустроят стоянки, места отдыха и площадки для сбора мусора», — отмечает активист общественного движения Данила Шестаков.
В 2019 году активисты «Города первых» провели более 80 мероприятий, направленных на благоустройство, озеленение общественных пространств, раздельный сбор и сортировку мусора, также несколько десятков экологических уроков и лекций для детей и молодежи.
«Общественное движение «Город первых» создано в Первоуральске по инициативе Группы ЧТПЗ. Основная цель организации — решение экологических проблем и привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды. Записаться в ряды волонтеров, принять участие в мероприятиях экологического движения и стать инициатором реальных дел по защите природы можно по телефону: 8-904-175-78-57», — сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.
«Маршрут протяженностью около десяти километров проходит у подножия скал вдоль берега реки Чусовая: от деревни Каменка до Нижнего села. Это расстояние волонтеры «Города первых» преодолели пешком, чтобы изучить местность и очистить от мусора берега Чусовой. Экологическое мероприятие активисты общественной организации приурочили к Международному дню гор и Всемирному дню волонтеров, которые отмечаются в декабре», — говорится в сообщении.
«В нашем регионе активно развивается экологический туризм — на реке Чусовой проходят многочисленные экологические сплавы и походы, во время которых активисты собирают мусор. Эти мероприятия помогают привлечь внимание к экологическим проблемам и воспитать привычку осознанного туризма. Продолжается и благоустройство туристических маршрутов — в следующем году на новой экологической тропе установят навигационные таблички, обустроят стоянки, места отдыха и площадки для сбора мусора», — отмечает активист общественного движения Данила Шестаков.
В 2019 году активисты «Города первых» провели более 80 мероприятий, направленных на благоустройство, озеленение общественных пространств, раздельный сбор и сортировку мусора, также несколько десятков экологических уроков и лекций для детей и молодежи.
«Общественное движение «Город первых» создано в Первоуральске по инициативе Группы ЧТПЗ. Основная цель организации — решение экологических проблем и привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды. Записаться в ряды волонтеров, принять участие в мероприятиях экологического движения и стать инициатором реальных дел по защите природы можно по телефону: 8-904-175-78-57», — сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.
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