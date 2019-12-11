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Волонтеры созданного по инициативе Группы ЧТПЗ движения «Город первых» очистили от мусора новый турмаршрут

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. Волонтеры созданного по инициативе Группы ЧТПЗ движения «Город первых» очистили от мусора новый туристический маршрут, на месте которого в 2020 году планируется обустройство первой в Первоуральске экологической тропы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



«Маршрут протяженностью около десяти километров проходит у подножия скал вдоль берега реки Чусовая: от деревни Каменка до Нижнего села. Это расстояние волонтеры «Города первых» преодолели пешком, чтобы изучить местность и очистить от мусора берега Чусовой. Экологическое мероприятие активисты общественной организации приурочили к Международному дню гор и Всемирному дню волонтеров, которые отмечаются в декабре», — говорится в сообщении.



«В нашем регионе активно развивается экологический туризм — на реке Чусовой проходят многочисленные экологические сплавы и походы, во время которых активисты собирают мусор. Эти мероприятия помогают привлечь внимание к экологическим проблемам и воспитать привычку осознанного туризма. Продолжается и благоустройство туристических маршрутов — в следующем году на новой экологической тропе установят навигационные таблички, обустроят стоянки, места отдыха и площадки для сбора мусора», — отмечает активист общественного движения Данила Шестаков.



В 2019 году активисты «Города первых» провели более 80 мероприятий, направленных на благоустройство, озеленение общественных пространств, раздельный сбор и сортировку мусора, также несколько десятков экологических уроков и лекций для детей и молодежи.



«Общественное движение «Город первых» создано в Первоуральске по инициативе Группы ЧТПЗ. Основная цель организации — решение экологических проблем и привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды. Записаться в ряды волонтеров, принять участие в мероприятиях экологического движения и стать инициатором реальных дел по защите природы можно по телефону: 8-904-175-78-57», — сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.

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