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На Среднем Урале 6 декабря ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду

5 декабрь 2019 (16:26)

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2019. По данным синоптиков, 6 декабря 2019 года на Среднем Урале ожидается сильный снег, усиление ветра до 23 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В связи с возможными неблагоприятными погодными явлениями напоминаем гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности: не планировать дальние поездки без особой необходимости, выезжая в дальний путь, рекомендуется ознакомиться с метеосводкой, обеспечить запас бензина, взять теплую одежду, продукты питания, медикаменты, заряженный мобильный телефон, ознакомиться с расположением кафе и населенных пунктов по направлению дороги, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по номеру пожарных и спасателей МЧС России — 101 или 112», — говорится в сообщении.

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