Новости дня

На Среднем Урале 6 декабря ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2019. По данным синоптиков, 6 декабря 2019 года на Среднем Урале ожидается сильный снег, усиление ветра до 23 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



«В связи с возможными неблагоприятными погодными явлениями напоминаем гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности: не планировать дальние поездки без особой необходимости, выезжая в дальний путь, рекомендуется ознакомиться с метеосводкой, обеспечить запас бензина, взять теплую одежду, продукты питания, медикаменты, заряженный мобильный телефон, ознакомиться с расположением кафе и населенных пунктов по направлению дороги, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по номеру пожарных и спасателей МЧС России — 101 или 112», — говорится в сообщении.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">05 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:26</span><br /><strong>На Среднем Урале 6 декабря ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 05.12.2019. По данным синоптиков, 6 декабря 2019 года на Среднем Урале ожидается сильный снег, усиление ветра до 23 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091852-na-srednem-urale-6-dekabrya-ozhidaetsya-usilenie-vetra-do-23-metro-v-sekundu.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: