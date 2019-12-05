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ФАС за неделю зафиксировала рост цен на сжиженный газ на АЗС Свердловской области

5 декабрь 2019 (14:27)

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2019. Цена на моторное топливо на АЗС Свердловской области с 18 по 24 ноября 2019 года осталась неизменной по сравнению с уровнем показателей, зафиксированных неделей ранее.

По данным регионального Управления ФАС России, стоимость бензина марки АИ-92 (93) осталась неизменной и составила 42,08 руб. Бензин АИ-95 реализуется также по прежней стоимости — 44,97 руб. за литр.

Стоимость дизельного топлива осталась неизменной — 48,11 руб., а сжиженного газа выросла на 23 коп. — до 19,58 руб. за литр.

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