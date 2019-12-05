Новости дня
ФАС за неделю зафиксировала рост цен на сжиженный газ на АЗС Свердловской области
5 декабрь 2019 (14:27)
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2019. Цена на моторное топливо на АЗС Свердловской области с 18 по 24 ноября 2019 года осталась неизменной по сравнению с уровнем показателей, зафиксированных неделей ранее.
По данным регионального Управления ФАС России, стоимость бензина марки АИ-92 (93) осталась неизменной и составила 42,08 руб. Бензин АИ-95 реализуется также по прежней стоимости — 44,97 руб. за литр.
Стоимость дизельного топлива осталась неизменной — 48,11 руб., а сжиженного газа выросла на 23 коп. — до 19,58 руб. за литр.
По данным регионального Управления ФАС России, стоимость бензина марки АИ-92 (93) осталась неизменной и составила 42,08 руб. Бензин АИ-95 реализуется также по прежней стоимости — 44,97 руб. за литр.
Стоимость дизельного топлива осталась неизменной — 48,11 руб., а сжиженного газа выросла на 23 коп. — до 19,58 руб. за литр.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ФАС за неделю не зафиксировала рост цен на моторное топливо на АЗС Свердловской области
- ФАС зафиксировала снижение цены на моторное топливо в Свердловской области
- ФАС зафиксировала рост цен на моторное топливо в Свердловской области
- ФАС зафиксировала рост цен на моторное топливо в Свердловской области
- ФАС зафиксировала рост цен на моторное топливо в Свердловской области