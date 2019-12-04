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Администрация Екатеринбурга перенесет остановку общественного транспорта «Дом кино»

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2019. В Екатеринбурге остановка общественного транспорта «Дом кино» в направлении улицы Мамина-Сибиряка будет перенесена к дому № 63 по улице Малышева. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.



«Как сообщили в комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга, нововведение ожидает жителей уральской столицы в ближайшую субботу. Вводится оно с целью улучшения транспортного обслуживания населения, а также сокращения времени пересадки с одного вида транспорта на другой. После того, как остановка автобусов и троллейбусов «Дом кино» переместится ближе к улице Луначарского, к дому № 63 по улице Малышева, пассажирам этих видов общественного транспорта станет гораздо ближе добираться до трамвайной остановки с тем же самым названием», — говорится в сообщении.



Отметим, что перенос остановки «Дом кино» проходит в рамках совершенствования городской системы общественного транспорта уральской столицы.

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