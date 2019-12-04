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Открытие театрального фестиваля Группы ЧТПЗ «Снежность» состоится 7 декабря

УрБК, Челябинск, 04.12.2019. Открытие XVII благотворительного театрального фестиваля Группы ЧТПЗ «Снежность. Лучшее время для чудес» состоится 7 декабря в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М. И. Глинки. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



«Постановки 10 российских театральных коллективов увидят юные зрители шести городов Свердловской и Челябинской областей, а также Республики Татарстан. Впервые «Снежность» состоится в Екатеринбурге. Всего в рамках фестиваля будет представлено более 30 спектаклей. Их зрителями в этом сезоне станут 15 тыс. воспитанников детских домов и интернатов, детей из малообеспеченных и многодетных семей, учеников школ, расположенных в регионах присутствия Группы ЧТПЗ, детей и внуков сотрудников компании», — говорится в сообщении.



«Фестиваль «Снежность» — важное событие в культурной жизни городов присутствия Группы ЧТПЗ. Наша корпоративная философия «Белая металлургия» ставит своей целью преображение не только производства, но и социума и личности. Уверен, что спектакли «Снежности» вдохновят юных гостей фестиваля на добрые дела, подарят яркие и незабываемые эмоции», — отмечает акционер, председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.



По многочисленным просьбам зрителей старт театральному марафону даст семейный мюзикл «Посмотри, как я летаю» в исполнении юных артистов Детской школы вокального искусства, созданной по инициативе и при финансовой поддержке акционеров Группы ЧТПЗ.



«Специальным гостем благотворительного фестиваля «Снежность» станет Народный артист России Константин Райкин. А воспитанники Высшей школы сценических искусств Константина Райкина порадуют зрителей Челябинска и Первоуральска постановкой «Школа. Метро. Сны». Также в рамках фестиваля музыканты Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского выступят для учеников музыкальных школ с концертом «Классика-детям», — сообщили в Группе ЧТПЗ.



Детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность» проводится с 2003 года. За время существования фестиваля его зрителями стали более 170 тыс. детей. Театральный фестиваль «Снежность» пройдет с 7 по 15 декабря в Челябинске, Озерске, Кусе, Первоуральске, Альметьевске и Екатеринбурге.

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