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ЕВРАЗ НТМК победил во всероссийском конкурсе «Лидер природоохранной деятельности-2019»

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2019. ЕВРАЗ НТМК победил во всероссийском конкурсе «Лидер природоохранной деятельности-2019» в номинации «Лучшее экологически ответственное предприятие в сфере черной металлургии». Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



ЕВРАЗ НТМК в течение многих лет реализует программы по снижению вредного воздействия на окружающую среду Нижнего Тагила. Ежегодно комбинат выделяет на природоохранные мероприятия более 1 млрд руб.



«Сейчас на комбинате реконструируют систему аспирации в миксерном отделении конвертерного цеха, идет техническое перевооружение доменной печи № 6 с установкой современного пылегазоочистного оборудования, ведутся проектные работы по выводу из эксплуатации градирни конечного охлаждения коксового газа. Общее снижение выбросов от этих мероприятий составит 442 т», — говорится в сообщении.



В 2019 году экологи комбината провели зарыбление водоемов Нижнего Тагила и выпустили в Леневское водохранилище и Нижнетагильский пруд 5 тыс. мальков белого амура и 27 тыс. толстолобика. Для уменьшения воздействия на водные объекты на ЕВРАЗ НТМК начато техническое перевооружение оборотных циклов прокатного производства. Это позволит минимизировать сбросы технической воды в природные объекты. Предприятие ежегодно проводит ремонт водоохранного оборудования: градирен, водоводов, фильтров.



«Все проекты по модернизации мощностей мы реализуем с учетом экологической составляющей. В 2018 году на комбинате ввели в эксплуатацию новую доменную печь № 7 с мощной системой аспирации. Сейчас идет техперевооружение домны № 6, после запуска которой мы остановим выработавшую свой ресурс домну № 5. Это позволит нам значительно снизить воздействие на окружающую среду Нижнего Тагила», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.



Природоохранные мероприятия ЕВРАЗ НТМК включены в федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология».



Конкурс «Лидер природоохранной деятельности России» проводится ежегодно. В состав жюри входят представители власти, федеральных министерств, профильных комитетов Совета Федерации и Госдумы, руководители общественных организаций и высших учебных заведений, ученые.

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