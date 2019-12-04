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Свердловской области выделили денежный грант в размере более 1 млрд рублей

4 декабрь 2019 (12:19)

УрБК, Москва, 04.12.2019. Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении дотаций (грантов) в форме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета с поступлением в региональные бюджеты за достижение высоких показателей эффективности высших руководителей субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году.

Согласно данному документу, на эти цели Свердловской области будет выделен денежный трансфер из федерального бюджета в сумме 1 млрд 11 млн 785,6 тыс. руб.

Также аналогичные гранты получат Челябинская область, которой выделено 1 млрд 49 млн 116,1 тыс. руб., Тюменская область — 1 млрд 446 млн 879,1 тыс. руб.

Всего в качестве грантов в форме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета с поступлением в бюджеты субъектов РФ будет выделено 45 млрд руб.

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