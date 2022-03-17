Размер дотаций регионам могут привязать к росту их доходов

Субъектам РФ дадут отсрочку по уплате бюджетных займов в текущем году. Об этом рассказал глава правительства РФ Михаил ...

Российским регионам дадут отсрочку по уплате бюджетных займов в текущем году

УрБК, Москва, 09.01.2018. Правительство ужесточит контроль за регионами, которые являются получателями дотаций из ...

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение Минфину до 1 марта 2017 года обеспечить заключение ...

Минфин РФ до 1 марта заключит соглашения о дотациях российским регионам

УрБК, Москва, 10.01.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение Минфину до 1 марта 2017 года ...

Минфин РФ до 1 марта заключит соглашения о дотациях российским регионам

С 1 января 2015 года могут быть ужесточены условия получения дотаций из федерального бюджета для регионов

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2014. Комитет по бюджету и налогам правительства Российской Федерации подготовил к ...