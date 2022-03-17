Размер дотаций регионам могут привязать к росту их доходов

Субъектам РФ дадут отсрочку по уплате бюджетных займов в текущем году. Об этом рассказал глава правительства РФ Михаил ...09.01.2018 Правительство РФ ужесточит контроль за дотационными регионами
УрБК, Москва, 09.01.2018. Правительство ужесточит контроль за регионами, которые являются получателями дотаций из ...10.01.2017 Минфин РФ до 1 марта заключит соглашения о дотациях российским регионам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение Минфину до 1 марта 2017 года обеспечить заключение ...10.01.2017 Минфин РФ до 1 марта заключит соглашения о дотациях российским регионам
УрБК, Москва, 10.01.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение Минфину до 1 марта 2017 года ...25.07.2014 С 1 января 2015 года могут быть ужесточены условия получения дотаций из федерального бюджета для регионов
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2014. Комитет по бюджету и налогам правительства Российской Федерации подготовил к ...