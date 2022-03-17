УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:44

Размер дотаций регионам могут привязать к росту их доходов

УрБК, Москва, 03.05.2024. Минфин предлагает с 2025 года дополнить механизм расчета дотаций регионам нормой о корреляции размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с динамикой роста доходов данного региона. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Согласно документу, для субъектов РФ, у которых уровень бюджетной обеспеченности составляет до 85% и при этом выполнены обязательства, дотации на следующий год могут быть либо увеличены (с учетом ограничений рост составит не более 12% — за исключением некоторых случаев), либо как минимум не снижены. Регионы с более высоким показателем обеспеченности ждет либо увеличение дотации, либо (при ее сокращении) выделение 75% от текущих объемов», — пишет издание.

Данная мера, по замыслу Минфина, должна будет решить проблему дестимуляции регионов наращивать свои доходы, ведь при этом снижается размер дотаций из федерального бюджета. В 2024 году правительством РФ предусмотрено предоставление 67 регионам РФ 1 трлн руб. дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.03.2022 Российским регионам дадут отсрочку по уплате бюджетных займов в текущем году

Субъектам РФ дадут отсрочку по уплате бюджетных займов в текущем году. Об этом рассказал глава правительства РФ Михаил ...

09.01.2018 Правительство РФ ужесточит контроль за дотационными регионами

УрБК, Москва, 09.01.2018. Правительство ужесточит контроль за регионами, которые являются получателями дотаций из ...

10.01.2017 Минфин РФ до 1 марта заключит соглашения о дотациях российским регионам

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение Минфину до 1 марта 2017 года обеспечить заключение ...

10.01.2017 Минфин РФ до 1 марта заключит соглашения о дотациях российским регионам

УрБК, Москва, 10.01.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение Минфину до 1 марта 2017 года ...

25.07.2014 С 1 января 2015 года могут быть ужесточены условия получения дотаций из федерального бюджета для регионов

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2014. Комитет по бюджету и налогам правительства Российской Федерации подготовил к ...

Популярные новости
26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон08.04.2024Валерий Ананьев: В 2024 году мы продолжим развивать новые проекты и увеличивать земельный банк05.04.2024Антон Переславцев: Мы несем перед собственниками ответственность за их дома09.04.2024Антон Переславцев: Мы несем перед собственниками ответственность за их дома27.04.2024В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя
Архив новостей
Май 2024 (65)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18