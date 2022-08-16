Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил самым эффективным муниципалитетам гранты на сумму в 29 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил из областного бюджета 28,5 млн руб. пяти муниципалитетам, которые показывают самые лучшие экономические и социальные показатели.



На эти средства муниципальные образования смогут провести ремонтно-строительные работы социальных учреждений, а также благоустроить парки. Соответствующее постановление принято на заседании правительства, сообщает департамент информполитики Среднего Урала. Так, Березовский городской округ получит 9,5 млн руб., городской округ Богданович — чуть более 7 млн руб., Невьянский городской округ — 4,7 млн руб., Бисертский городской округ и Таборинский муниципальный район — по 3,5 млн руб.



Министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков напомнил, что гранты выделяются при условии успешного выполнения 42 показателей по семи сферам: экономическое развитие, образование, культура, физическая культура и спорт, жилищное строительство и обеспечение граждан жильем, жилищно-коммунальное хозяйство и организация муниципального управления. А рейтинги муниципальных образований строятся по группам в зависимости от численности населения и вида муниципального образования. В каждой группе грант предоставляется муниципалитету, занявшему первое место.



Напомним, работа по оценке эффективности деятельности городских округов и муниципальных районов была инициирована президентом России Владимиром Путиным. В числе ключевых показателей — оценка удовлетворенности жителей территории.



Региональные гранты в Свердловской области распределяются ежегодно с 2011 года.