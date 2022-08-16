Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил самым эффективным муниципалитетам гранты на сумму в 29 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2022. В Свердловской области пять муниципалитетов получат дотации из регионального бюджета в ...21.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил выделение 250 млн рублей на ремонт муниципальных дорог
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2022. Правительство Свердловской области выделило 250 млн руб. на проведение ремонта ...01.10.2014 Объем грантов муниципалитетам Свердловской области превысит 24 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2014. Пять муниципалитетов Свердловской области получат гранты регионального правительства ...05.05.2012 Муниципальные образования Свердловской области разделены на северные и южные
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2012. В соответствии с приказом директора департамента по охране, контролю и регулированию ...13.03.2012 В 2012 году из аварийных домов в Свердловской области планируется переселить 1,42 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2012. На заседании правительства Свердловской области, которое провел глава областного ...