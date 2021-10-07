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Вчера, 10:05

Свердловская область получит 38 млн рублей на поддержку социальных предприятий и молодых предпринимателей

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. Предприниматели в возрасте до 25 лет и социальные предприятия Свердловской области смогут претендовать на гранты в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». На эти цели будет выделено 38 млн руб., а конкурс на распределение средств стартует в июле. Сумма грантов составит от 100 до 500 тыс. руб., сообщает департамент информационной политики региона.

«Для вовлечения в социальные сферы бизнес, а также стимулирования молодых предпринимателей в Свердловской области действуют различные механизмы поддержки, в том числе финансовые. Так, в соответствии с порядком, установленным губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, в 2022 году гранты на развитие социального бизнеса получили 70 предпринимателей и молодых бизнесменов в возрасте до 25 лет», — прокомментировал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Сейчас министерство изучает результаты работы компаний, получивших гранты в прошлом году. Эксперты отмечают, что государственная поддержка помогла предпринимателям повысить качество услуг и привлечь больше клиентов.

Информация о предоставлении грантов размещена на сайте Мининвеста Свердловской области.

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