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Повседневные расходы россиян за год выросли на 16,1%

УрБК, Москва, 04.12.2019. Повседневные расходы россиян с 25 ноября по 1 декабря выросли на 3% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».



В среднем за неделю типичная семья потратила на повседневные товары 4 тыс. 844 руб.



«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 672 руб. или на 16,1%. Это объясняется резким сокращением расходов на аналогичной неделе прошлого года. Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы 48-й недели оказались выше на 478 руб. или на 10,9%», — говорится в исследовании.

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