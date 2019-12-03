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Официальный курс доллара США снизился на 27 коп., евро вырос на 9 коп.

3 декабрь 2019 (15:04)

УрБК, Москва, 03.12.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 декабря 2019 года. Курс долл. США снизился на 27 коп. до 64,14 руб., евро вырос на 9 коп. до 71,06 руб.

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