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Официальный курс доллара США снизился на 27 коп., евро вырос на 9 коп.
3 декабрь 2019 (15:04)
УрБК, Москва, 03.12.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 декабря 2019 года. Курс долл. США снизился на 27 коп. до 64,14 руб., евро вырос на 9 коп. до 71,06 руб.
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