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В Екатеринбурге будут судить бизнесмена за невозврат в РФ более 1 млн долл. США после сорванной сделки

3 декабрь 2019 (11:44)

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. В Екатеринбурге будут судить предпринимателя за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте на сумму свыше 64,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором юридического лица, заключил контракт с компанией-нерезидентом (г. Гонконг) на поставку оборудования, для чего открыл в одном из банков счет в иностранной валюте. В дальнейшем полученные денежные средства были переведены им на счет, открытый в данной кредитно-финансовой организации. Однако в установленные контрактом сроки контрагент обвиняемого свои обязательства не исполнил.

«Кроме того, в нарушение требований пункта 2 части 1 статьи 19 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ, житель Свердловской области уклонился от исполнения обязанностей по репатриации (возврату) в РФ на счет компании обвиняемого, открытый в банке в иностранной валюте, уплаченных нерезиденту за не ввезенный на территорию России товар в особо крупном размере на сумму свыше 1 млн долл. США, что в эквиваленте по курсу Банка России по состоянию на 7 июня 2018 года (на момент невозвращения средств в иностранной валюте) составляет свыше 64,7 млн руб.», — говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, совершенное в особо крупном размере». Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Екатеринбурга.

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