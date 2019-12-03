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В Челябинской области произошел пожар на Троицкой ГРЭС

3 декабрь 2019 (10:45)

УрБК, Челябинск, 03.12.2019. Сегодня утром на Троицкой ГРЭС произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло возгорание кабелей в кабельном тоннеле под турбогенератором в котлотурбинном цехе № 2 (КТЦ-2). Из цеха самостоятельно вышли восемь человек. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 7.20 по местному времени, ликвидация открытого горения объявлена в 7.23. Работы на месте пожара продолжаются.

Всего на ликвидации последствий происшествия была задействована межведомственная группировка в составе 82 человек и 25 единиц техники.

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