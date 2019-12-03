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Общая сумма кредитных долгов свердловчан составила около 100 млрд рублей
3 декабрь 2019 (10:24)
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Общая сумма задолженности свердловчан составляет порядка 100 млрд руб. Судебными приставами области в 2019 году взыскано порядка 35 млрд руб. в пользу банков и кредитных организаций.
Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области, кредитную задолженность имеют 300 тыс. 391 житель региона.
Самым закредитованным районом области является Камышловский. В нем проживает 8 тыс. 281 должник по кредитным платежам, из них 25 ипотечные платежи, остальные это микрозаймы и потребительские кредиты на общую сумму 1 млрд 200 млн руб. В сравнении: в Каменском районе 7 тыс. 589 должников с общей задолженностью 320 млн руб.
«В Екатеринбурге антирейтинг по количеству исполнительных производств по кредитной задолженности возглавляет Орджоникидзевский район — 12 тыс. 434 должника на сумму 2,5 млрд руб. Судебными приставами Орджоникидзевского районного отдела в 2019 году окончено 7 тыс. 545 производств; в Чкаловском районе 8 тыс. 937 должников почти на ту же сумму 2,8 млрд руб. (окончено в 2019 году 5 тыс. 970 исполнительных производств). Менее всего должников по кредитам проживает в Верх-Исетском и Ленинском районах: по 7 тыс. должников на сумму менее 2 млрд руб., и всего 14 должников проживает в Верх-Исетском по ипотечным платежам», — говорится в сообщении.
Самая большая задолженность по кредиту, предъявляемая кредиторами в УФССП России по Свердловской области, на сегодняшний день имеется у жителя Качканара. Она составляет более 400 млн руб. Самая меньшая — у жителя Первоуральска — 808 руб. 51 коп.
Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области, кредитную задолженность имеют 300 тыс. 391 житель региона.
Самым закредитованным районом области является Камышловский. В нем проживает 8 тыс. 281 должник по кредитным платежам, из них 25 ипотечные платежи, остальные это микрозаймы и потребительские кредиты на общую сумму 1 млрд 200 млн руб. В сравнении: в Каменском районе 7 тыс. 589 должников с общей задолженностью 320 млн руб.
«В Екатеринбурге антирейтинг по количеству исполнительных производств по кредитной задолженности возглавляет Орджоникидзевский район — 12 тыс. 434 должника на сумму 2,5 млрд руб. Судебными приставами Орджоникидзевского районного отдела в 2019 году окончено 7 тыс. 545 производств; в Чкаловском районе 8 тыс. 937 должников почти на ту же сумму 2,8 млрд руб. (окончено в 2019 году 5 тыс. 970 исполнительных производств). Менее всего должников по кредитам проживает в Верх-Исетском и Ленинском районах: по 7 тыс. должников на сумму менее 2 млрд руб., и всего 14 должников проживает в Верх-Исетском по ипотечным платежам», — говорится в сообщении.
Самая большая задолженность по кредиту, предъявляемая кредиторами в УФССП России по Свердловской области, на сегодняшний день имеется у жителя Качканара. Она составляет более 400 млн руб. Самая меньшая — у жителя Первоуральска — 808 руб. 51 коп.
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