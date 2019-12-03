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Жителей Нижнего Тагила обвиняют в фиктивной постановке на учет более 15 тыс. мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей.



Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции, то есть организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, в том числе совершенная группой лиц по предварительному сговору».



По версии следствия, один из обвиняемых, являясь индивидуальным предпринимателем и выступая арендатором нежилого помещения по ул. Индустриальная в Нижнем Тагиле, переоборудованном в общежитие для временного или постоянного проживания граждан, с целью получения материальной выгоды организовал несколько офисов на ул. Челюскинцев и ул. Индустриальная. В этих офисах обвиняемым был организован прием документов иностранных граждан с целью осуществления в дальнейшем их фиктивной постановки на учет за денежное вознаграждение.



«Обвиняемый в течение 2014 года осуществил массовую фиктивную постановку на учет не менее 1 тыс. 537 иностранных граждан. Продолжая наращивать и расширять свою криминальную деятельность, обвиняемый за денежное вознаграждение в 2015 году осуществил массовую фиктивную постановку на учет не менее 2 тыс. 001 иностранного гражданина, в 2016 году — не менее 2 тыс. 757 граждан, в 2017 году — не менее 4 тыс. 306 иностранных граждан. В период с января по май 2018 года обвиняемый осуществил массовую фиктивную постановку на учет не менее 3 тыс. 580 иностранных граждан», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.



В период с мая 2018 года по июнь 2019 года, по версии следствия, он осуществлял преступные действия вместе со своей сообщницей. Они осуществили массовую фиктивную постановку на учет не менее 862 иностранных граждан.

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