Новости дня
Жителей Нижнего Тагила обвиняют в фиктивной постановке на учет более 15 тыс. мигрантов
3 декабрь 2019 (09:45)
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей.
Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции, то есть организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, в том числе совершенная группой лиц по предварительному сговору».
По версии следствия, один из обвиняемых, являясь индивидуальным предпринимателем и выступая арендатором нежилого помещения по ул. Индустриальная в Нижнем Тагиле, переоборудованном в общежитие для временного или постоянного проживания граждан, с целью получения материальной выгоды организовал несколько офисов на ул. Челюскинцев и ул. Индустриальная. В этих офисах обвиняемым был организован прием документов иностранных граждан с целью осуществления в дальнейшем их фиктивной постановки на учет за денежное вознаграждение.
«Обвиняемый в течение 2014 года осуществил массовую фиктивную постановку на учет не менее 1 тыс. 537 иностранных граждан. Продолжая наращивать и расширять свою криминальную деятельность, обвиняемый за денежное вознаграждение в 2015 году осуществил массовую фиктивную постановку на учет не менее 2 тыс. 001 иностранного гражданина, в 2016 году — не менее 2 тыс. 757 граждан, в 2017 году — не менее 4 тыс. 306 иностранных граждан. В период с января по май 2018 года обвиняемый осуществил массовую фиктивную постановку на учет не менее 3 тыс. 580 иностранных граждан», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.
В период с мая 2018 года по июнь 2019 года, по версии следствия, он осуществлял преступные действия вместе со своей сообщницей. Они осуществили массовую фиктивную постановку на учет не менее 862 иностранных граждан.
Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции, то есть организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, в том числе совершенная группой лиц по предварительному сговору».
По версии следствия, один из обвиняемых, являясь индивидуальным предпринимателем и выступая арендатором нежилого помещения по ул. Индустриальная в Нижнем Тагиле, переоборудованном в общежитие для временного или постоянного проживания граждан, с целью получения материальной выгоды организовал несколько офисов на ул. Челюскинцев и ул. Индустриальная. В этих офисах обвиняемым был организован прием документов иностранных граждан с целью осуществления в дальнейшем их фиктивной постановки на учет за денежное вознаграждение.
«Обвиняемый в течение 2014 года осуществил массовую фиктивную постановку на учет не менее 1 тыс. 537 иностранных граждан. Продолжая наращивать и расширять свою криминальную деятельность, обвиняемый за денежное вознаграждение в 2015 году осуществил массовую фиктивную постановку на учет не менее 2 тыс. 001 иностранного гражданина, в 2016 году — не менее 2 тыс. 757 граждан, в 2017 году — не менее 4 тыс. 306 иностранных граждан. В период с января по май 2018 года обвиняемый осуществил массовую фиктивную постановку на учет не менее 3 тыс. 580 иностранных граждан», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.
В период с мая 2018 года по июнь 2019 года, по версии следствия, он осуществлял преступные действия вместе со своей сообщницей. Они осуществили массовую фиктивную постановку на учет не менее 862 иностранных граждан.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В отношении жителя Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело за фиктивную постановку на учет более 10 тыс. иностранцев
- В отношении жителя Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело за фиктивную постановку на учет более 10 тыс. иностранцев
- В Невьянске местный житель обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранных граждан
- Жительница Нижнего Тагила осуждена за фиктивную постановку на учет иностранцев
- Жительница Богдановича оштрафована за фиктивную постановку на учет иностранных граждан