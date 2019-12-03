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Роспотребнадзор выписал штрафы на 13,4 млн рублей по итогам проверок организации питания детей в свердловских школах

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подвело итоги проверок организации питания детей в образовательных организациях за 9 месяцев нынешнего года.



Всего за это время в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за организацией питания детей в образовательных организациях была проведена 1 тыс. 389 проверок. Проверялись организации, заключившие договоры на питание с образовательными организациями, образовательные организации, осуществляющие питание детей самостоятельно, а также поставщики продукции и сырья. Контролировалось соблюдение требований санитарного законодательства: материально-техническое и санитарно-эпидемиологическое состояние пищеблоков, рационы питания детей, качество и безопасность поступающих пищевых продуктов, готовых блюд.



В ходе 911 (65,6% — прим. ред.) проверок выявлены нарушения санитарного законодательства, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



Основными нарушениями являются несоблюдение требований санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке, отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность поступивших продуктов, несоблюдение утвержденных норм питания, требований к пищевой и энергетической ценности рациона, к массе порций, несоблюдение условий и сроков хранения и реализации готовой продукции и продовольственного сырья, несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при допуске персонала пищеблоков к работе.



По выявленным фактам составлена 1 тыс. 427 протоколов об административном правонарушении, вынесена 1 тыс. 345 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафов на общую сумму 13,4 млн руб.



Также вынесено 32 предупреждения, подготовлено 63 предложения в органы местного самоуправления, дано 40 предложений руководителям учреждений о применении дисциплинарных мер в отношении сотрудников, допустивших нарушения санитарного законодательства, выдано 24 представления главного государственного санитарного врача об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.



Также в суд направлено 17 протоколов об административном наказании за невыполнение в установленный срок законного предписания, судом наложено 8 административных штрафов на общую сумму 17 тыс. руб.

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