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Минздрав Свердловской области проведет проверку по факту жалоб 113 сотрудников ОДКБ на низкие зарплаты





Напомним, что под письмом



«Министром здравоохранения Андреем Цветковым назначена проверка по фактам, изложенным в письме. С каждым подписантом будет проведена индивидуальная работа по выяснению причин недовольства. Также хотелось бы отметить, что в Минздрав Свердловской области ни разу никто из сотрудников больницы не обращался с жалобами на низкую зарплату, в том числе во время неоднократных выездов в медорганизацию министра и сотрудников министерства», — написал К. Шестаков. УрБК, Екатеринбург, 02.12.2019. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков назначил проверку по фактам, изложенным в письме сотрудников ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница» (ОДКБ). Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков.Напомним, что под письмом подписались 113 сотрудников медучреждения. В нем указано, что в отчетах администрации ОДКБ средняя зарплата врачей составляет около 80 тыс. руб., медсестер — 46 тыс. руб. Однако по факту сотрудники получают в два раза меньше. В связи с этим медперсонал потребовал повысить уровень зарплат сотрудников: до 200% от средней зарплаты по региону для врачей и до 100% — для среднего медперсонала.«Министром здравоохранения Андреем Цветковым назначена проверка по фактам, изложенным в письме. С каждым подписантом будет проведена индивидуальная работа по выяснению причин недовольства. Также хотелось бы отметить, что в Минздрав Свердловской области ни разу никто из сотрудников больницы не обращался с жалобами на низкую зарплату, в том числе во время неоднократных выездов в медорганизацию министра и сотрудников министерства», — написал К. Шестаков.

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