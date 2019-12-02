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Медперсонал ОДКБ потребовал от губернатора Среднего Урала Евгения Куйвашева увеличения зарплаты

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2019. Медперсонал ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница» потребовал увеличения заработной платы на 200%. Требования изложены в открытом обращении персонала на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.



Под документом подписались 113 сотрудников медучреждения. В нем указано, что в отчетах администрации ОДКБ средняя зарплата врачей составляет около 80 тыс. руб., медсестер — 46 тыс. руб., однако по факту сотрудники получают в два раза меньшие по размеру ежемесячные выплаты.



При этом согласно президентским «майским указам» еще к 2018 году средние зарплаты врачей должны были достигнуть 200% от средней зарплаты по региону, у среднего и младшего медперсонала — 100%, напоминают медики. Но даже с учетом переработок врач может получать 40-55 тыс. руб. месяц, средний медперсонал — 20-30 тыс. руб.



«На наш взгляд, руководство больницы злоупотребляет несовершенством законов и несправедливо распределяет заработанные трудовым коллективом учреждения средства. Заработные платы всех медиков, а не только «приближенных» должны достигать целевых цифр «майских указов» при работе на одну ставку, без переработок, и это должно быть зафиксировано в виде персональных стимулирующих выплат у каждого из нас в трудовых договорах», — говорится в письме.



На основании сложившейся ситуации коллектив ОДКБ выдвинул требование повысить уровень зарплат сотрудников, работающих на 1,2 ставки, на 200% от средней зарплаты по региону для врачей, не менее 100% — для среднего медперсонала.



Среди других требований: введение нормирования труда по каждой должности, отдельная оплата переработок, повышение тарифов в территориальной программе ОМС в Свердловской области.

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