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Число ипотечных сделок в Свердловской области за девять месяцев сократилось на 16%

2 декабрь 2019 (17:02)

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2019. Число ипотечных сделок в Свердловской области за девять месяцев составило 30 тыс. 49 штук, что на 16% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.

«На негативную динамику повлиял рост ипотечных ставок в начале года. Также сказалось то, что часть спроса была перетянута на ноябрь-декабрь 2018 года. Кроме того, Центробанк несколько ужесточил требования к резервированию по ипотечным кредитам, испугавшись большого роста рынка. С осени этого года банки предоставляют кредиты с учетом предельной долговой нагрузки. То есть они начали считать соотношение доходов заемщика и его потенциальных платежей по кредитам. Проблема заключается в том, что у многих граждан далеко не все доходы официально отражаются в документах», — сказал Е. Болотин.

По словам представителя Уральского банковского союза, средняя сумма ипотечного кредита в Свердловской области в январе-сентябре 2019 года незначительно превысила 2 млн руб. Это на 7% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

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