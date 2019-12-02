Финансовые прогнозы на 2-8 декабря

ИАА «УралБизнесКонсалтинг» продолжает спецпроект «Финансовые прогнозы на предстоящую неделю», в котором принимают участие ведущие финансовые аналитики страны и региона. Наши читатели могут узнать эксклюзивные прогнозные значения по двум направлениям, валюта и фондовый рынок, которые мы отражаем на графиках с небольшими сопутствующими комментариями экспертов. Также подведем итоги прошедшей недели и напомним о главных событиях на мировых финансовых рынках.Завершающая неделя ноября — последняя перед двумя важными событиями 2019 года: встречей ОПЕК+ и публичным размещением акций компании Saudi Aramco. Как отмечают эксперты, после этих событий с большей долей вероятности произойдет формирование новых целевых уровней по котировкам черного золота, что впоследствии повлияет на курс российской валюты.Кроме того, ведущие финансовые рынки изначально были настроены оптимистично, поскольку советник президента США по национальной безопасности ранее заявил, что заключение первой части торгового соглашения с Китаем, вероятно, возможно к концу 2019 года.На этом фоне фондовые индексы США 27 ноября, в преддверии празднования Дня благодарения, закрылись на рекордных максимумах, отыграв сильные экономические данные. Позитива добавили и многообещающие комментарии американского президента Дональда Трампа относительно торгового соглашения с Китаем. В итоге индекс S&P500 вырос до 3154 пунктов, при этом 10 из 11 секторов, за исключением промышленного, завершили сессию в плюсе.Однако в дальнейшем мировые фондовые площадки переместились в отрицательную зону на фоне противоречий между КНР и США по поводу гонконгских протестов. Напомним, что Дональд Трамп подписал законопроект о поддержке протестующих, который предполагает возможность введения санкций против китайских чиновников. Принятие этого документа вызвало резко негативную реакцию властей КНР, которые пообещали принять ответные меры. По мнению аналитиков, ситуация вокруг Гонконга осложняет перспективы заключения предварительных соглашений о взаимной торговле, кроме того, приближается 15 декабря, на которое запланирован ввод новых импортных пошлин.Все это не могло не сказаться на валютных котировках. В итоге российский рубль завершил минувшую неделю умеренным ослаблением (-0,4% в паре с долларом и -0,3% в паре с евро). По словам экспертов, внешний фон складывается для рубля скорее негативно. Кроме того, снижение валют латиноамериканского региона создает умеренно негативный фон вокруг всего блока валют развивающихся стран.Нефтяные котировки завершили неделю на комфортных уровнях вблизи уровня 64 долл. за баррель сорта Brent, при этом в течение недели цены на нефть торговались в диапазоне 63,2-64,6 долл. за баррель, несмотря на умеренно негативные новости с фронта торговой войны между США и КНР и данные о том, что добыча нефти в Штатах в очередной раз обновила исторические максимумы.По словам экспертов, поддержку нефтяным котировкам оказывают сообщения о том, что страны ОПЕК+, скорее всего, продлят действующую до марта 2020 года сделку по сокращению нефти до июня 2020 года. Напомним, что очередная встреча ОПЕК+ состоится в конце недели (5-6 декабря) в Вене, поэтому в ближайшие дни вероятность появления новых словесных интервенций остается весьма высокой.— Неопределенность на рынках повышается, и связано это с торговой и внешней политикой США. С позиций внутренних факторов у рубля и российского фондового рынка каких-либо проблем нет. Однако внешние факторы становятся определяющими на ближайшее время. Не успели США и Китай подготовить окончательный вариант первой фазы торговой сделки, как президент Д. Трамп подписал два законопроекта в поддержку прав человека и демократии в Гонконге. Естественно, подобные действия вызвали крайне высокое раздражение в Пекине, что также поставило под угрозу срыва переговорный процесс. Впрочем, сам процесс также уже тормозит в течение нескольких недель. США весьма неохотно говорят об отмене импортных пошлин, хотя Китай настаивает на включении данного условия в сделку первой фазы. В любом случае, перспектива подписания документа в текущем году стала туманной, что оказывает давление на все рискованные активы. В этих условиях рубль может ослабнуть до отметок 64,4 руб. за долл. и 71 руб. за евро.В паре EUR/USD больших изменений не ожидается, но все же преимущество остается на стороне американской валюты за счет более здоровой экономики и положительной ставки Федрезерва США. Соответственно, курс евро продолжит свое неспешное ослабление, а за неделю может оказаться на отметке 1,09 долл. за евро.Российский рынок забыл о рекордах и торгуется с учетом внешней ситуации. Возможный срыв торговых переговоров негативно отразится на бумагах сырьевых экспортеров, которые имеют самый большой вес в индексе МосБиржи. Закрытие индекса ниже поддержки 2900 пунктов приведет к усилению продаж и дальнейшей коррекции индекса до 2800 пунктов. Соответственно, если рынок еще рассчитывает на новогоднее «ралли», то коррекция должна быть быстрой и болезненной. На конец недели индекс МосБиржи может упасть до 2850 пунктов, а РТС до 1405 пунктов.— Налоговый период ноября не сильно помог рублю противостоять внешнему давлению, нагнетаемому ухудшением геополитической конъюнктуры. Вопреки рыночным надеждам на достижение договоренностей в торговом споре США и Китая, ситуация, напротив, лишь демонстрирует ухудшение. Российская валюта снижается средним темпом среди сопоставимых высокодоходных валют. Нефтяные котировки находятся вблизи локальных максимумов в ожидании саммита ОПЕК+ в надежде на продление соглашения до июня 2020 г. Спекулятивная привлекательность внутреннего долгового рынка снижается на фоне инфляционной статистики и очередной смены риторики ЦБ РФ, которые значительно уменьшают вероятность снижения размера ключевой ставки на декабрьском заседании. Отсутствие краткосрочных спекулятивных идей на локальном рынке может запустить процесс постепенного выхода нерезидентов из российских активов, что окажет давление на рубль.Наши прогнозы по основным валютным парам: рубль/доллар — 64,5 руб. за долл., рубль/евро — 71 руб. за евро, евро/доллар — 1,1 долл. за евро.— В настоящее время на котировки валют влияет сразу несколько факторов. Это «подвешенное состояние» торговых отношений между США и Китаем и подписанные накануне Дональдом Трампом законы «О защите прав человека и демократии в Гонконге», которые определенности в будущее отношений между странами не вносят. В условиях такой неопределенности нефть слабеет и давит на рубль.Наши прогнозы по валюте на предстоящую неделю: доллар/рубль — 64 руб. за долл., евро/рубль — 70,5 руб. за евро, евро/доллар — 1,1 долл. за евро.На российском фондовом рынке индекс IMOEX будет на уровне 2950 пунктов, а индекс RTS — 1440 пунктов.— В течение новой недели доллар/рубль, вероятно, останется в районе 64-64,5 руб. за долл., а евро/рубль — 70,5-71 руб. за евро. С одной стороны, рубль продолжает поддерживать стимулирование мировой экономики, а с другой — некоторую неопределенность вносят торговые разногласия между США и Китаем.По рынку акций ситуация примерно аналогична. Индекс РТС, скорее всего, продолжит торговаться на уровне 1420-1440 пунктов, а индекс МосБиржи — в районе 2920 пунктов.— Финансовые рынки в отсутствии конкретики по срокам и деталям первой фазы торговой сделки между США и КНР по-прежнему продолжают испытывать оптимизм, позитивно реагируя на дежурные фразы со стороны Вашингтона и Пекина. Радужную картину подпортили подписанные президентом США Дональдом Трампом законопроекты по Гонконгу, которые ранее согласовали и одобрили Палата представителей и Сенат американского Конгресса. Министерство иностранных дел Поднебесной предупредило Белый дом об ответных мерах, ответственность за последствия которых будут нести США. Однако основным событием, которое может серьезным образом повлиять на настроения глобальных инвесторов, будет решение Дональда Трампа по тарифам на китайские товары 15 декабря.В отсутствии весомых поводов, которые бы подтолкнули игроков как к покупкам, так и к продажам, российская валюта и биржевые площадки на минувшей неделе продолжили консолидацию в привычных диапазонах.На предстоящей неделе мы также не ждем каких-либо серьезных изменений, в связи с чем российская валюта, на мой взгляд, останется в рамках диапазона 63,6-64,5 руб. по отношению к доллару и 70,3-71 руб. по отношению к евро. Индекс МосБиржи все так же будет находиться в коридоре 2850-2960 пунктов, а индекс РТС — 1420-1470 пунктов. Пара евро/доллар по-прежнему останется под давлением и будет торговаться в диапазоне 1,095-1,11 долл. за евро.