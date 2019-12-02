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УПН: Цены на новостройки в Екатеринбурге по итогам 2019 года вырастут на 6-8%

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2019. Цены на квартиры в новостройках в Екатеринбурге по итогам 2019 года вырастут на 6-8%. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала президент Уральской палаты недвижимости (УПН) Илона Соболева.



«Средняя цена вторичного жилья в настоящее время колеблется от 50 тыс. 600 руб. за кв. м. на окраинах и до 102 тыс. руб. в центре города. В прошлом году цены на новостройки в Екатеринбурге выросли на 10%, на вторичном рынке — на 5%. По итогам этого года мы получим более скромные результаты. Новостройки подорожают на 6-8%, вторичное жилье — на 1-2%», — рассказала И. Соболева.



По ее словам, наиболее сильную динамику цен в последнее время показывают центр Екатеринбурга и прилегающие районы.



«С весны этого года мы фиксируем снижение числа сделок купли-продажи. По итогам года показатель на первичном и на вторичном рынках снизится на 4-6%», — полагает И. Соболева.

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