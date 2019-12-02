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ММК планирует до 2025 года полностью исключить сброс сточных вод в реки

УрБК, Магнитогорск, 02.12.2019. В ходе заседания координационного совета по приоритетным направлениям экологической реабилитации реки Урал представитель Магнитогорского металлургического комбината (ММК) рассказал о реализуемых компанией природоохранных мероприятиях, направленных на снижение негативного воздействия на Магнитогорское водохранилище и экосистему реки. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



Как рассказал менеджер лаборатории охраны окружающей среды ПАО «ММК» Александр Левашов, руководство металлургического комбината предпринимает все необходимое для снижения негативного влияния промышленного производства на водный объект. В 2015 году на ММК была разработана стратегия в области охраны окружающей среды, в которой поставлена цель до 2025 года исключить сброс сточных вод в водные объекты.



«Первым шагом, уже реализованным, стало строительство дополнительного резервуара для забора воды на производственные нужды с возведением гидротехнического сооружения с водопропускными устройствами и постами наблюдения. Длина дамбы — 2,5 километра со средней высотой семь метров, площадь резервуара-охладителя — 1,3 млн кв. м. общей емкостью 9,5 млн кубических метров воды в год. Общие затраты на реализацию проекта составили 580 млн руб. В ноябре 2018 года прекращен сброс сточных вод ПАО «ММК» в русло Урала, предприятие перешло на замкнутую систему водоснабжения. По данным лаборатории контроля воды ПАО «ММК», качество воды в створе реки ниже по течению значительно улучшилось. До конца года качество воды должно достичь нормативных параметров. Проектом предусмотрено также зарыбление водохранилища в четыре этапа мальками сазана. Всего будет выпущено в акваторию 800 тыс. мальков. Два этапа уже реализованы, половина нормы зарыбления выполнена. Кроме того, дамбу озеленили, высадив тысячу саженцев ивы и сирени», — говорится в сообщении.



Александр Левашов рассказал, что существует еще одна проблема — сброс карьерных вод. У ММК два карьера, которые производят сбросы в водные объекты, — доломитовый и известняковый. С доломитового сброс идет в Сухую речку, с известнякового — в Урал. В 2019 году комбинат приступил к реализации проекта переброски вод доломитового карьера для повторного использования в шламохранилище № 2. Определен маршрут прохождения трубопровода длиной 3,5 километра, будет построена насосная станция. Карьерные воды в полном объеме поступают в шламохранилище для технических нужд производства, а сброс в Сухую речку будет исключен. Общие затраты на реализацию проекта составят 98 млн руб.



«По действующему природоохранному законодательству серьезные полномочия предоставлены субъекту Федерации для нормирования качества воды в рядом расположенных водных объектах, разработки комплексных программ по реабилитации и снижению загрязнения, но конкретной процедуры реализации этих полномочий нет. Нет нормативных актов, которые бы позволяли установить региональные нормативы качества воды и разрабатывать комплексные программы по снижению загрязнения. Такое положение можно включить в экологический стандарт, который сейчас разрабатывается в Челябинской области», — отметил Александр Левашов.

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