Новости дня
В Екатеринбурге задержана финансовый консультант микрокредитной организации по подозрению в мошенничестве
29 ноябрь 2019 (14:44)
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2019. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу задержали подозреваемую в мошенничестве, которая могла действовать в составе преступной группы. Жительница Екатеринбурга работала финансовым консультантом в микрокредитной организации.
Как установило следствие, с декабря 2018 года с целью обогащения сотрудница микрокредитной организации (1986 года рождения) оформляла на граждан кредитные договоры. Заемщиков она находила через знакомых, которые рекомендовали ее как ответственного и надежного финансового работника.
По версии правоохранителей, женщина действовала по схеме финансовой пирамиды: погашала кредиты одних клиентов за счет займов последующих. Она предлагала потенциальному заемщику выгодную сделку — заключить кредитный договор и сразу же получить часть денег. При этом женщина уверяла, что возвращать кредит не надо, а ежемесячный взнос она будет производить сама. Далее часть средств шла на погашение предыдущих кредитов, а часть присваивалась задержанной.
Подозреваемая заявляет, что совершала противоправные действия с целью получения бонусов за привлечение большого количества клиентов. И рассказала, что обманутых заемщиков более 300 человек.
Во время обыска в квартире задержанной сотрудники отделения по борьбе с мошенничествами уголовного розыска городского Управления МВД обнаружили и изъяли вещественные доказательства: компьютер, кредитные карты, договоры о кредитовании, а также тетрадь, в которой подозреваемая вела список заемщиков.
В отношении задержанной следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Стоит отметить, что ранее гражданка уже была судима за совершение мошеннических действий и в 2009 году была приговорена к пяти годам лишения свободы. На время следствия подозреваемая будет находиться под стражей.
В настоящее время сотрудники полиции продолжают работу по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной, а также соучастников противоправных деяний. Сейчас в полицию обратились 80 потерпевших, причиненный гражданам ущерб уточняется, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Как установило следствие, с декабря 2018 года с целью обогащения сотрудница микрокредитной организации (1986 года рождения) оформляла на граждан кредитные договоры. Заемщиков она находила через знакомых, которые рекомендовали ее как ответственного и надежного финансового работника.
По версии правоохранителей, женщина действовала по схеме финансовой пирамиды: погашала кредиты одних клиентов за счет займов последующих. Она предлагала потенциальному заемщику выгодную сделку — заключить кредитный договор и сразу же получить часть денег. При этом женщина уверяла, что возвращать кредит не надо, а ежемесячный взнос она будет производить сама. Далее часть средств шла на погашение предыдущих кредитов, а часть присваивалась задержанной.
Подозреваемая заявляет, что совершала противоправные действия с целью получения бонусов за привлечение большого количества клиентов. И рассказала, что обманутых заемщиков более 300 человек.
Во время обыска в квартире задержанной сотрудники отделения по борьбе с мошенничествами уголовного розыска городского Управления МВД обнаружили и изъяли вещественные доказательства: компьютер, кредитные карты, договоры о кредитовании, а также тетрадь, в которой подозреваемая вела список заемщиков.
В отношении задержанной следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Стоит отметить, что ранее гражданка уже была судима за совершение мошеннических действий и в 2009 году была приговорена к пяти годам лишения свободы. На время следствия подозреваемая будет находиться под стражей.
В настоящее время сотрудники полиции продолжают работу по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной, а также соучастников противоправных деяний. Сейчас в полицию обратились 80 потерпевших, причиненный гражданам ущерб уточняется, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Алапаевске задержали жительницу Челябинска по подозрению в серии мошенничеств с деньгами пенсионеров
- В Екатеринбурге разыскивают пострадавших от действий финансовой пирамиды «Вира»
- В Екатеринбурге лжепредставители социальной службы присваивали деньги граждан
- Полиция Екатеринбурга задержала лжепредставителя страховой компании
- В Екатеринбурге разыскиваются потерпевшие от действий мошенницы