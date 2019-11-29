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Девелоперам Екатеринбурга рассказали о стратегии пространственного развития муниципалитета

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел совещание с представителями строительных компаний. Темой встречи стало обсуждение проекта Генплана развития города до 2035 года.



«Предметное обсуждение «болевых точек» проекта совместно с жителями города и вами, застройщиками, — вот что нам сейчас крайне необходимо», — пояснил Александр Высокинский.



Начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Алексей Храмов рассказал девелоперам о целях стратегии пространственного развития (СПР), акцентировав внимание на трех блоках проекта Генплана: городская среда, городские территории и городская сеть.



По его словам, важнейшими составляющими проекта стали сохранение водно-зеленого каркаса мегаполиса, развитие улично-дорожной сети с выводом крупногабаритного транспорта за пределы городских магистралей, снос ветхого и аварийного жилья с переселением жителей, развитие транспортной составляющей, включающей городскую электричку, метро и трамвайную сеть.



По итогам совещания участники договорились пригласить к обсуждению проекта Генплана градостроителей и ведущих архитекторов Екатеринбурга и соседних муниципалитетов. Такая встреча состоится через две недели, сообщает официальный сайт администрации города.



«Принципы, заложенные в проекте Генерального плана на период до 2035 года, должны удовлетворять требованиям последующих поколений горожан, а также способствовать тому, чтобы Екатеринбург сохранил лидерские позиции в стране и на мировом уровне. Наша стратегическая цель — сделать Екатеринбург городом, который отвечает всем международным стандартам для комфортного жилья и работы», — подвел итог встречи Александр Высокинский.



Добавим, что нынешняя встреча с застройщиками стала третьей в рамках обсуждения проекта Генплана до 2035 года.

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