«Дорожная карта» восьмого района Академический

Жилой район Академический станет восьмым административным районом Екатеринбурга. Механизм согласования всех необходимых решений запущен после того, как глава Екатеринбурга Александр Высокинский внес соответствующее постановление в городскую думу. Комиссия по местному самоуправлению уже одобрила эту инициативу, а первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик озвучил подробности «дорожной карты» и плюсы, которые получат жители Академического после получения районом нового статуса. Подробности — в материале УрБК.Комиссия гордумы по местному самоуправлению одобрила инициативу о присвоении жилому району Академический (проект специализированного застройщика «РСГ-Академическое») статуса восьмого района Екатеринбурга. Поводом стало соответствующее постановление главы города Александра Высокинского. Теперь проект решения вынесен на рассмотрение гордумы Екатеринбурга.По словам начальника правового департамента администрации Екатеринбурга Татьяны Ширяевой, административно-территориальная единица — восьмой район Екатеринбурга Академический — будет создана путем преобразования Верх-Исетского и Ленинского районов. По ее словам, вопрос был рассмотрен на совещании у первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова и все необходимые документы готовы.Известно, что уточненный вариант решения о создании района готовил Институт развития регионального законодательства, который передал в органы региональной и муниципальной власти соответствующие проекты решений. Речь идет о проекте сопроводительного письма с проектом закона о создании восьмого района в структуре Екатеринбурга.По словам руководителя департамента экономики горадминистрации Алексея Предеина, все нормативные акты и подготовительные работы идут согласно закону об административно-территориальном устройстве. При этом он указал, что создание района обусловлено объективными социально-экономическими причинами. Во-первых, в пределах Академического сейчас проходят границы двух районов, что создает объективные неудобства в плане управления, а также сложности жителям. Во-вторых, на базе жилого района уже сложилось новое ядро населения Екатеринбурга, половозрастную структуру которого составляет наибольшая доля жителей экономически активного возраста. Естественно, что они должны быть обеспечены культурной, медицинской и транспортной инфраструктурой.Уже известно, что площадь нового района составит более 4,5 тыс. га, а площадь Ленинского района сократится до 2 тыс. га.«В Академическом внедряются элементы «умного города» и другие инновационные решения. Отрицательных последствий от создания нового административного района не выявлено. При этом такое решение позволит обеспечить единый подход к развитию района, избежать размытия полномочий между администрациями Верх-Исетского и Ленинского районов, а также обеспечить выравнивание обеспеченности населения», — говорит Алексей Предеин.Первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик озвучил подробности соответствующей «дорожной карты»: она уже готова и направлена в федеральные органы власти. Он уверен, что к 2023 году вопросы по созданию и открытию пунктов полиции, пожарной и других служб будут согласованы с Федерацией и представительства органов власти в восьмом районе будут полностью функционировать.«В самом районе предусмотрены здания для полиции, ЗАГСа, пожарной службы. Процесс подконтролен и идет, сейчас мы ждем официальных документов от органов власти. Это обеспечит население Академического необходимым качеством получаемых услуг. Мы имеем шанс пойти по новому пути. Когда район начинался, изначально говорили, что это будет отдельный район», — сообщил Александр Ковальчик.Население Академического в результате реализации данного решения получит единый центр принятия решений, в свою очередь, муниципальные и районные власти смогут эффективнее управлять этой территорией. Ведь район уже сформировался как специфическая общность: там работают 3 новых школы и 10 детских садов. И если в других территориях Екатеринбурга неоднородный жилфонд, состояние улиц, объектов, так как все строилось в разные годы, то Академический выполнен по совершенно другим стандартам уровня и качества жизни.В итоге комиссия гордумы по местному самоуправлению одобрила проект и вынесла его на заседание представительного органа. После принятия гордумой инициативу вынесут на рассмотрение областного Заксобрания.Тем временем в Академическом открылся новый участковый пункт полиции на улице Академика Вонсовского, 21/2. Сейчас там размещаются участковые, инспекторы по правам несовершеннолетних и экипажи ППС. В октябре в Академическом открыли подстанцию скорой помощи, штат которой составляют 61 медик и 39 водителей. На очереди запуск крупнейшего в Свердловской области многофункционального центра (МФЦ) для предоставления населению госуслуг.