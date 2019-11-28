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Рынок МФО в 2020 году могут покинуть до 30% кредитных организаций
28 ноябрь 2019 (16:42)
УрБК, Москва, 28.11.2019. В следующем году с рынка микрофинансовых организаций (МФО) могут уйти до 30% компаний из-за ужесточения регулирования. Такое мнение высказал председатель совета саморегулируемой организации (СРО) «МиР» Эльман Мехтиев в кулуарах XVIII национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.
«Мы надеемся, что не больше 30% уйдут с рынка из-за того, что не смогут потянуть низкую маржу, регуляторное давление, поменявшиеся условия и прочее. Если взять всю совокупность факторов, то мы надеемся, что не больше 30% в количественном выражении, в объемах это будет существенно меньше. 1 июля — дата, когда в одну точку сойдутся многие вещи: и регуляторное давление, и капитал надо наращивать, и бизнес-модели нужно менять. Мы увидим изменения в количестве игроков на рынке, но не в объемах. Спрос будет расти», — рассказал представителям СМИ Эльман Мехтиев.
Как уточняет «Финмаркет», с 1 июля 2020 года вводится требование по минимальному размеру собственных средств для МФО не менее 1 млн руб. Норматив будет ежегодно увеличиваться на 1 млн руб., поэтому уже с 1 июля 2024 года максимальная планка составит 5 млн руб.
Ранее в 2019 году в России был принят ряд законодательных инициатив, существенно ужесточающих правила работы на рынке микрофинансирования. В частности, 28 января этого года вступили в силу новые ограничения предельной задолженности граждан по займам на срок до 1 года: проценты и иные платежи с 1 июля не могут превышать сам долг более чем вдвое, а процентная ставка ограничивается 1% в день. При этом с 1 января 2020 года проценты и иные платежи по займам не смогут превышать долг более чем в 1,5 раза.
Вместе с тем Эльман Мехтиев подчеркнул, что рынок МФО заинтересован в цивилизованной передаче портфелей. По его словам, в настоящее время уже ведутся переговоры об объединении нескольких таких компаний или выкупе портфелей.
«Мы думаем, что должны появиться новые игроки, которые начнут предлагать с одной стороны платформенные решения, чтобы сокращать расходы операционные, с другой стороны — выкуп этих портфелей для того, чтобы консолидировать и стать больше на рынке. Сейчас эти процессы идут на рынке, есть переговоры на рынке между игроками, чтобы объединиться или просто выкупать портфель. Вопрос в том, чтобы рынок созрел и понимал цель», — уточнил эксперт.
Как сообщил в четверг заместитель председателя Центробанка РФ Владимир Чистюхин, с начала 2019 года число заемщиков микрофинансовых организаций в России увеличилось на 24% и на 30 сентября составило около 11 млн клиентов.
«Мы надеемся, что не больше 30% уйдут с рынка из-за того, что не смогут потянуть низкую маржу, регуляторное давление, поменявшиеся условия и прочее. Если взять всю совокупность факторов, то мы надеемся, что не больше 30% в количественном выражении, в объемах это будет существенно меньше. 1 июля — дата, когда в одну точку сойдутся многие вещи: и регуляторное давление, и капитал надо наращивать, и бизнес-модели нужно менять. Мы увидим изменения в количестве игроков на рынке, но не в объемах. Спрос будет расти», — рассказал представителям СМИ Эльман Мехтиев.
Как уточняет «Финмаркет», с 1 июля 2020 года вводится требование по минимальному размеру собственных средств для МФО не менее 1 млн руб. Норматив будет ежегодно увеличиваться на 1 млн руб., поэтому уже с 1 июля 2024 года максимальная планка составит 5 млн руб.
Ранее в 2019 году в России был принят ряд законодательных инициатив, существенно ужесточающих правила работы на рынке микрофинансирования. В частности, 28 января этого года вступили в силу новые ограничения предельной задолженности граждан по займам на срок до 1 года: проценты и иные платежи с 1 июля не могут превышать сам долг более чем вдвое, а процентная ставка ограничивается 1% в день. При этом с 1 января 2020 года проценты и иные платежи по займам не смогут превышать долг более чем в 1,5 раза.
Вместе с тем Эльман Мехтиев подчеркнул, что рынок МФО заинтересован в цивилизованной передаче портфелей. По его словам, в настоящее время уже ведутся переговоры об объединении нескольких таких компаний или выкупе портфелей.
«Мы думаем, что должны появиться новые игроки, которые начнут предлагать с одной стороны платформенные решения, чтобы сокращать расходы операционные, с другой стороны — выкуп этих портфелей для того, чтобы консолидировать и стать больше на рынке. Сейчас эти процессы идут на рынке, есть переговоры на рынке между игроками, чтобы объединиться или просто выкупать портфель. Вопрос в том, чтобы рынок созрел и понимал цель», — уточнил эксперт.
Как сообщил в четверг заместитель председателя Центробанка РФ Владимир Чистюхин, с начала 2019 года число заемщиков микрофинансовых организаций в России увеличилось на 24% и на 30 сентября составило около 11 млн клиентов.
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