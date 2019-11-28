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Официальный курс доллара США и евро вырос на 13 коп.

УрБК, Москва, 28.11.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 ноября 2019 года. Курс долл. США вырос на 12,83 коп. до 64,10 руб., евро — на 13,49 коп. до 70,57 руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">28 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:02</span><br /><strong>Официальный курс доллара США и евро вырос на 13 коп.</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 28.11.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 ноября 2019 года. Курс долл. США вырос на 12,83 коп. до 64,10 руб., евро — на 13,49 коп. до 70,57 руб.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091677-oficialnyy-kurs-dollara-ssha-i-evro-vyros-na-13-kop.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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