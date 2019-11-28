Новости дня

Официальный курс доллара США и евро вырос на 13 коп.

28 ноябрь 2019 (16:02)

УрБК, Москва, 28.11.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 ноября 2019 года. Курс долл. США вырос на 12,83 коп. до 64,10 руб., евро — на 13,49 коп. до 70,57 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: