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Официальный курс доллара США и евро вырос на 13 коп.
28 ноябрь 2019 (16:02)
УрБК, Москва, 28.11.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 ноября 2019 года. Курс долл. США вырос на 12,83 коп. до 64,10 руб., евро — на 13,49 коп. до 70,57 руб.
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