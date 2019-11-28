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Жительница Екатеринбурга взыскала с противотуберкулезного диспансера более 500 тыс. рублей за неправильное лечение
28 ноябрь 2019 (13:15)
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2019. Свердловский областной суд оставил без изменения решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, который ранее взыскал с ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер» более 500 тыс. руб. за неправильное лечение пациентки.
Как сообщает пресс-служба облсуда, в 2016 году женщина заболела и ее направили в противотуберкулезный диспансер. Там ей поставили дифференциальный диагноз между инфильтративным туберкулезом легких и саркоидозом легких, после чего начали химиотерапию от туберкулеза. От этого лечения у пациентки развился лекарственный гепатит.
«Часть препаратов была отменена, но препарат внутривенного введения, обладающий сильным гепатотоксическим эффектом, был оставлен. В августе пациентка обратилась к и.о. заведующей отделением с жалобами на высокую температуру. Врач, не осмотрев пациентку, назначил антибактериальную терапию, которая поспособствовала дальнейшему прогрессированию гепатита. В это же время у женщины обострилось сопутствующее заболевание. До выписки из стационара состояние больной только ухудшалось, не было сил ходить, отсутствовал аппетит, возникли периферические безбелковые отеки, женщина похудела с 43 до 37 кг», — говорится в сообщении.
Только в середине августа пациентке была проведена диагностическая бронхоскопия с биопсией, по результатам которой был диагностирован саркоидоз. 25 августа пациентку выписали домой из противотуберкулезного диспансера с основным диагнозом и парой сопутствующих, которые женщина лечила уже за свой счет.
Ленинский районный суд Екатеринбурга взыскал с противотуберкулезного диспансера 500 тыс. руб. компенсации морального вреда и 23 тыс. 579 руб. расходов на лечение.
Как сообщает пресс-служба облсуда, в 2016 году женщина заболела и ее направили в противотуберкулезный диспансер. Там ей поставили дифференциальный диагноз между инфильтративным туберкулезом легких и саркоидозом легких, после чего начали химиотерапию от туберкулеза. От этого лечения у пациентки развился лекарственный гепатит.
«Часть препаратов была отменена, но препарат внутривенного введения, обладающий сильным гепатотоксическим эффектом, был оставлен. В августе пациентка обратилась к и.о. заведующей отделением с жалобами на высокую температуру. Врач, не осмотрев пациентку, назначил антибактериальную терапию, которая поспособствовала дальнейшему прогрессированию гепатита. В это же время у женщины обострилось сопутствующее заболевание. До выписки из стационара состояние больной только ухудшалось, не было сил ходить, отсутствовал аппетит, возникли периферические безбелковые отеки, женщина похудела с 43 до 37 кг», — говорится в сообщении.
Только в середине августа пациентке была проведена диагностическая бронхоскопия с биопсией, по результатам которой был диагностирован саркоидоз. 25 августа пациентку выписали домой из противотуберкулезного диспансера с основным диагнозом и парой сопутствующих, которые женщина лечила уже за свой счет.
Ленинский районный суд Екатеринбурга взыскал с противотуберкулезного диспансера 500 тыс. руб. компенсации морального вреда и 23 тыс. 579 руб. расходов на лечение.
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