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Жительница Екатеринбурга взыскала с противотуберкулезного диспансера более 500 тыс. рублей за неправильное лечение

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2019. Свердловский областной суд оставил без изменения решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, который ранее взыскал с ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер» более 500 тыс. руб. за неправильное лечение пациентки.



Как сообщает пресс-служба облсуда, в 2016 году женщина заболела и ее направили в противотуберкулезный диспансер. Там ей поставили дифференциальный диагноз между инфильтративным туберкулезом легких и саркоидозом легких, после чего начали химиотерапию от туберкулеза. От этого лечения у пациентки развился лекарственный гепатит.



«Часть препаратов была отменена, но препарат внутривенного введения, обладающий сильным гепатотоксическим эффектом, был оставлен. В августе пациентка обратилась к и.о. заведующей отделением с жалобами на высокую температуру. Врач, не осмотрев пациентку, назначил антибактериальную терапию, которая поспособствовала дальнейшему прогрессированию гепатита. В это же время у женщины обострилось сопутствующее заболевание. До выписки из стационара состояние больной только ухудшалось, не было сил ходить, отсутствовал аппетит, возникли периферические безбелковые отеки, женщина похудела с 43 до 37 кг», — говорится в сообщении.



Только в середине августа пациентке была проведена диагностическая бронхоскопия с биопсией, по результатам которой был диагностирован саркоидоз. 25 августа пациентку выписали домой из противотуберкулезного диспансера с основным диагнозом и парой сопутствующих, которые женщина лечила уже за свой счет.



Ленинский районный суд Екатеринбурга взыскал с противотуберкулезного диспансера 500 тыс. руб. компенсации морального вреда и 23 тыс. 579 руб. расходов на лечение.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">28 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:15</span><br /><strong>Жительница Екатеринбурга взыскала с противотуберкулезного диспансера более 500 тыс. рублей за неправильное лечение</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 28.11.2019. Свердловский областной суд оставил без изменения решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, который ранее взыскал с ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер» более 500 тыс. руб. за неправильное лечение пациентки. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091668-zhitelnica-ekaterinburga-vzyskala-s-protivotuberkuleznogo-dispansera-bolee-500-tys-rubley-za-nepravilnoe-lechenie.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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