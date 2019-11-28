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На вторичном рынке жилья Екатеринбурга за последний месяц подешевели 2,2 тыс. квартир

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2019. На 25 ноября 2019 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 72 тыс. 80 руб. За последний месяц показатель снизился на 0,6%, говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



В ноябре в базе данных УПН подешевели 2,2 тыс. квартир.



«За последние месяцы существенно выросло число продавцов, которые корректируют цену в процессе продажи. Так, в ноябре 2019 года каждая третья квартира, которая рекламировалась в начале и в конце месяца, подешевела. Некоторые продавцы снижали цены несколько раз. При этом в отличие от 2015 года процесс корректировки цен предложения происходит более мелкими шагами», — говорится в сообщении.

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