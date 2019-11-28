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На вторичном рынке жилья Екатеринбурга за последний месяц подешевели 2,2 тыс. квартир
28 ноябрь 2019 (12:33)
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2019. На 25 ноября 2019 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 72 тыс. 80 руб. За последний месяц показатель снизился на 0,6%, говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
В ноябре в базе данных УПН подешевели 2,2 тыс. квартир.
«За последние месяцы существенно выросло число продавцов, которые корректируют цену в процессе продажи. Так, в ноябре 2019 года каждая третья квартира, которая рекламировалась в начале и в конце месяца, подешевела. Некоторые продавцы снижали цены несколько раз. При этом в отличие от 2015 года процесс корректировки цен предложения происходит более мелкими шагами», — говорится в сообщении.
В ноябре в базе данных УПН подешевели 2,2 тыс. квартир.
«За последние месяцы существенно выросло число продавцов, которые корректируют цену в процессе продажи. Так, в ноябре 2019 года каждая третья квартира, которая рекламировалась в начале и в конце месяца, подешевела. Некоторые продавцы снижали цены несколько раз. При этом в отличие от 2015 года процесс корректировки цен предложения происходит более мелкими шагами», — говорится в сообщении.
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