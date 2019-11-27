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Кольцово: без автомобилей
27 ноябрь 2019 (15:26)
Окрестности аэропорта Кольцово превращаются в зону, максимально недружелюбную к автомобилям. Практически одновременно закрывается стихийная стоянка для автотранспорта в непосредственной близости от аэропорта и въезд для грузовиков не территорию логопарка «Кольцовский». Оба решения объясняются вопросами безопасности. Но в реальности за ними могут стоять вполне реальные экономические интересы.
27 ноября 2019 года администрация аэропорта приступила к уничтожению несанкционированной стоянки, которой пользовались автомобилисты, ожидающие прилета рейсов в Кольцово.
«Силами аэропорта Кольцово начаты работы по установке дорожных ограждений вдоль улицы Бахчиванджи от отеля «Анжело» до грузового терминала. Данное мероприятие призвано упорядочить движение на данном участке улицы, повысить безопасность движения транспортных средств, в том числе облегчить проезд топливозаправочных автомобилей с баз ТЗК на территорию аэропорта», — говорится в официальном сообщении аэропорта.
На деле все жители Екатеринбурга, прилетавшие в Кольцово или улетавшие из него, понимают, что фактически речь идет об уничтожении пункта, в котором автомобилисты и таксисты бесплатно ждали прилета рейсов. Причины также весьма прозаичны и вряд ли имеют отношение к движению топливозаправочных фур.
Напомним, что это далеко не первая мера, с помощью которой Кольцово пытается увеличить свой бюджет за счет автомобилистов и таксистов. Чуть менее года назад, в декабре 2018 года, администрация аэропорта изменила тарифы на въезд на территорию хаба, в результате чего минимальная плата была повышена со 100 до 200 руб. При этом в аэропорту была создана дополнительная зона посадки/высадки пассажиров, в которой предусмотрен бесплатный 15-минутный период. Нахождение автомобиля в указанной зоне больше этого интервала оплачивается в размере 500 руб. за каждый неполный и полный час. Плата за повторный въезд в течение часа в зону посадки/высадки составляет 500 руб.
Теперь руководство аэропорта последовательно ведет борьбу с местами, где встречающие могут бесплатно ждать прилета самолетов, фактически вынуждая их все же тратить деньги на посещение платной парковки аэропорта. Эксперты отмечают, что ближайшим следствием такой меры может стать рост стоимости услуг такси из аэропорта.
Под удар попал и другой объект, расположенный в непосредственной близости от аэропорта, — логистический парк «Кольцовский», принадлежащий группе «Атлас Девелопмент» Владимира Городенкера. По факту это производственно-складской комплекс площадью 105 га, расположенный на пересечении Кольцовского и Сибирского трактов. Сегодня в логопарке возведено порядка 400 тыс. кв. метров складских помещений, которые арендуют X5 Retail Group (торговая сеть «Пятерочка»), ТЦ «Боевой», сервисный центр специализированной дорожно-строительной техники РТА (CASE/MITSUBER/AMMAN), автотехцентр «ГАЗ», сервисный центр Mantrac Cat. На площадке логопарка планировалось возведение нового цеха хлебокомбината «СМАК» площадью 200 тыс. кв. метров.
Строительство логопарка началось в 2016 году, запущен он был в 2019. Проработав всего несколько месяцев, «Кольцовский» оказался под угрозой полного закрытия.
Сейчас на въезде на территорию парка по настоянию ГИБДД установлен знак «Запрет для въезда грузового транспорта». На практике это означает фактическую остановку работы складского комплекса и логистического хаба: развозить продукцию по «Пятерочкам» на малолитражках вряд ли рентабельно. Да и без постоянного прибытия большегрузов и фур с оптовыми партиями продукции работа логистического терминала становится бессмысленной.
Объясняя причины закрытия парка для грузовиков, начальник городского отдела ГИБДД Вадим Буйдалин заявил на заседании городской комиссии по безопасности, что нынешний въезд в логопарк нарушает нормы безопасности дорожного движения.
«Сибирский тракт не предназначен ни для стоянки, ни для движения большегрузного транспорта», — добавил Вадим Буйдалин. Кроме того, он создает угрозу для высокопоставленных лиц, прибывающих в Екатеринбург через Кольцово.
«Въезд в данный логопарк расположен по направлению движения особо охраняемых лиц, поэтому там особые требования безопасности. Они превышают обычные», — передает слова Вадима Буйдалова «Коммерсантъ».
Также он отметил, что собственнику и резидентам парка неоднократно объяснялось, что для функционирования площадки необходимо проектирование отдельного въезда с улицы Черняховского.
Иная точка зрения у генерального директора АО «СМАК» Владилена Фуфарова, компания которого ведет на территории «Кольцовского» строительство нового производственного комплекса. По его словам, основная проблема связана с появлением несанкционированных стоянок автотранспорта под запрещающими дорожными знаками.
«Проблема не в подъезде к центру, не в движении, а в незаконной стоянке грузовых и легковых автомобилей, которые образовали там несанкционированную стихийную автостоянку. Одна часть машин приезжает и ждет здесь своей очереди на разгрузку, а вторая — встречает пассажиров у аэропорта Кольцово. Мы тоже страдаем от этой ситуации. То есть основная проблема связана с нарушениями правил дорожного движения. Здесь, конечно, ГИБДД должна наводить порядок», — подчеркнул в разговоре с корреспондентом УрБК Владилен Фуфаров.
При этом он уточнил, что на строительстве нового цеха «СМАК» данная ситуация никак не сказалась — оно идет своим ходом. «У наших машин есть спецпропуска, по которым они, согласно правилам, могут беспрепятственно проезжать на строительную площадку», — пояснил Владилен Фуфаров.
Руководство логопарка отмечает, что пока автотранспорт на территорию парка проходит, используя при этом путевые листы. Но сколько продлится такая ситуация и чем она закончится — неизвестно. С одной стороны, на территории находится склад «Пятерочки», закрытие доступа к которому может оставить без продуктов несколько сот магазинов в регионе. С другой стороны, областная ГИБДД известна склонностью к принципиальным решениям.
Как показывает практика, ГИБДД имеет вполне успешный опыт фактического уничтожения коммерческих объектов с помощью ограничений въезда на их территорию автотранспорта. Примером может служить судьба торгового центра «КомсоМОЛЛ».
В 2014 году автоинспекция заблокировала въезд в ТРЦ, аргументировав свое решение тем, что он не был согласован в ГИБДД и не соответствовал нормам безопасности. В результате собственникам пришлось построить новый выезд из ТРЦ, что, однако, не спасло «КомсоМОЛЛ», последние годы пребывающий в «зомбиобразном» состоянии.
Не исключено, что аналогичная судьба может постичь и логопарк «Кольцовский». Как следует из проекта развития территории, собственники планируют организацию альтернативного выезда, но только в 2023 году. Если сейчас компромисса с ГИБДД достичь не удастся, то собственников неизбежно ждут серьезные убытки либо на срочное создание новой развязки, либо за счет фактического прекращения работы проекта на четыре года.
27 ноября 2019 года администрация аэропорта приступила к уничтожению несанкционированной стоянки, которой пользовались автомобилисты, ожидающие прилета рейсов в Кольцово.
«Силами аэропорта Кольцово начаты работы по установке дорожных ограждений вдоль улицы Бахчиванджи от отеля «Анжело» до грузового терминала. Данное мероприятие призвано упорядочить движение на данном участке улицы, повысить безопасность движения транспортных средств, в том числе облегчить проезд топливозаправочных автомобилей с баз ТЗК на территорию аэропорта», — говорится в официальном сообщении аэропорта.
На деле все жители Екатеринбурга, прилетавшие в Кольцово или улетавшие из него, понимают, что фактически речь идет об уничтожении пункта, в котором автомобилисты и таксисты бесплатно ждали прилета рейсов. Причины также весьма прозаичны и вряд ли имеют отношение к движению топливозаправочных фур.
Напомним, что это далеко не первая мера, с помощью которой Кольцово пытается увеличить свой бюджет за счет автомобилистов и таксистов. Чуть менее года назад, в декабре 2018 года, администрация аэропорта изменила тарифы на въезд на территорию хаба, в результате чего минимальная плата была повышена со 100 до 200 руб. При этом в аэропорту была создана дополнительная зона посадки/высадки пассажиров, в которой предусмотрен бесплатный 15-минутный период. Нахождение автомобиля в указанной зоне больше этого интервала оплачивается в размере 500 руб. за каждый неполный и полный час. Плата за повторный въезд в течение часа в зону посадки/высадки составляет 500 руб.
Теперь руководство аэропорта последовательно ведет борьбу с местами, где встречающие могут бесплатно ждать прилета самолетов, фактически вынуждая их все же тратить деньги на посещение платной парковки аэропорта. Эксперты отмечают, что ближайшим следствием такой меры может стать рост стоимости услуг такси из аэропорта.
Под удар попал и другой объект, расположенный в непосредственной близости от аэропорта, — логистический парк «Кольцовский», принадлежащий группе «Атлас Девелопмент» Владимира Городенкера. По факту это производственно-складской комплекс площадью 105 га, расположенный на пересечении Кольцовского и Сибирского трактов. Сегодня в логопарке возведено порядка 400 тыс. кв. метров складских помещений, которые арендуют X5 Retail Group (торговая сеть «Пятерочка»), ТЦ «Боевой», сервисный центр специализированной дорожно-строительной техники РТА (CASE/MITSUBER/AMMAN), автотехцентр «ГАЗ», сервисный центр Mantrac Cat. На площадке логопарка планировалось возведение нового цеха хлебокомбината «СМАК» площадью 200 тыс. кв. метров.
Строительство логопарка началось в 2016 году, запущен он был в 2019. Проработав всего несколько месяцев, «Кольцовский» оказался под угрозой полного закрытия.
Сейчас на въезде на территорию парка по настоянию ГИБДД установлен знак «Запрет для въезда грузового транспорта». На практике это означает фактическую остановку работы складского комплекса и логистического хаба: развозить продукцию по «Пятерочкам» на малолитражках вряд ли рентабельно. Да и без постоянного прибытия большегрузов и фур с оптовыми партиями продукции работа логистического терминала становится бессмысленной.
Объясняя причины закрытия парка для грузовиков, начальник городского отдела ГИБДД Вадим Буйдалин заявил на заседании городской комиссии по безопасности, что нынешний въезд в логопарк нарушает нормы безопасности дорожного движения.
«Сибирский тракт не предназначен ни для стоянки, ни для движения большегрузного транспорта», — добавил Вадим Буйдалин. Кроме того, он создает угрозу для высокопоставленных лиц, прибывающих в Екатеринбург через Кольцово.
«Въезд в данный логопарк расположен по направлению движения особо охраняемых лиц, поэтому там особые требования безопасности. Они превышают обычные», — передает слова Вадима Буйдалова «Коммерсантъ».
Также он отметил, что собственнику и резидентам парка неоднократно объяснялось, что для функционирования площадки необходимо проектирование отдельного въезда с улицы Черняховского.
Иная точка зрения у генерального директора АО «СМАК» Владилена Фуфарова, компания которого ведет на территории «Кольцовского» строительство нового производственного комплекса. По его словам, основная проблема связана с появлением несанкционированных стоянок автотранспорта под запрещающими дорожными знаками.
«Проблема не в подъезде к центру, не в движении, а в незаконной стоянке грузовых и легковых автомобилей, которые образовали там несанкционированную стихийную автостоянку. Одна часть машин приезжает и ждет здесь своей очереди на разгрузку, а вторая — встречает пассажиров у аэропорта Кольцово. Мы тоже страдаем от этой ситуации. То есть основная проблема связана с нарушениями правил дорожного движения. Здесь, конечно, ГИБДД должна наводить порядок», — подчеркнул в разговоре с корреспондентом УрБК Владилен Фуфаров.
При этом он уточнил, что на строительстве нового цеха «СМАК» данная ситуация никак не сказалась — оно идет своим ходом. «У наших машин есть спецпропуска, по которым они, согласно правилам, могут беспрепятственно проезжать на строительную площадку», — пояснил Владилен Фуфаров.
Руководство логопарка отмечает, что пока автотранспорт на территорию парка проходит, используя при этом путевые листы. Но сколько продлится такая ситуация и чем она закончится — неизвестно. С одной стороны, на территории находится склад «Пятерочки», закрытие доступа к которому может оставить без продуктов несколько сот магазинов в регионе. С другой стороны, областная ГИБДД известна склонностью к принципиальным решениям.
Как показывает практика, ГИБДД имеет вполне успешный опыт фактического уничтожения коммерческих объектов с помощью ограничений въезда на их территорию автотранспорта. Примером может служить судьба торгового центра «КомсоМОЛЛ».
В 2014 году автоинспекция заблокировала въезд в ТРЦ, аргументировав свое решение тем, что он не был согласован в ГИБДД и не соответствовал нормам безопасности. В результате собственникам пришлось построить новый выезд из ТРЦ, что, однако, не спасло «КомсоМОЛЛ», последние годы пребывающий в «зомбиобразном» состоянии.
Не исключено, что аналогичная судьба может постичь и логопарк «Кольцовский». Как следует из проекта развития территории, собственники планируют организацию альтернативного выезда, но только в 2023 году. Если сейчас компромисса с ГИБДД достичь не удастся, то собственников неизбежно ждут серьезные убытки либо на срочное создание новой развязки, либо за счет фактического прекращения работы проекта на четыре года.
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