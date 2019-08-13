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Не стремятся вступать в «КомсоМОЛЛ»
13 август 2019 (16:40)
В Екатеринбурге после закрытия в ТРЦ «КомсоМОЛЛ» гипермаркета «Карусель» и временной остановки работы кинотеатра «Роликс» оставшиеся там арендаторы отметили спад популярности центра у местного населения и снижение и без того невысокой проходимости.
Отметим, что проблемы с арендаторами у этого торгового центра начались еще с 2012 года. УрБК все это время следил за ситуацией. А недавно стало известно о закрытии в «КомсоМОЛЛе» крупного гипермаркета. Корреспондент УрБК прогулялся по торговому центру и пообщался с представителями малого предпринимательства, чтобы выяснить, почему началась новая волна «бегства» арендаторов.
«У хозяев кафешки ранее здесь было две точки, но две аренды не потянули. До июня мы выдерживали и аренду, и оплату поварам, кассирам. Сейчас, конечно, нам сложно. Например, сегодня до 12 часов дня еще не было ни одного клиента», — поделилась с корреспондентом УрБК работница «Mr Burger» (в фудкорте) Оксана.
При этом многие работники магазинов уверены, что на проходимости сказалось закрытие даже не столько «Карусели», сколько «Роликса».
«Карусель» же — не такой магазин, чтобы там можно было купить все», — считает продавец магазина одежды «Интрига» Наталья, не высоко оценивая поток людей в этом гипермаркете.
«Роликс» заявил: «Появится проходимость — мы откроемся». А пока здесь не будут открываться (новые объекты торговли — прим. ред.), проходимости никакой не будет», — также отметила сотрудница «Mr Burger», подчеркнув, что в такой ситуации, по ее мнению, действенной мерой может стать новая система лояльности и различного рода поддержка для новых арендаторов со стороны арендодателя.
«Конечно, зря закрыли кинотеатр — большой минус. Посмотрим, что будет дальше. Боулинг, слава богу, тут еще работает, фитнес», — сказала продавец «Интриги», отметив, что к ним в магазин теперь по большей части заходят только постоянные клиенты, которые привлечены за счет большого размерного ряда, которого нет в других магазинах торгового центра.
Представители «Роликса» же подчеркивают в социальных сетях, что кинотеатр не закрылся совсем, а временно, до 1 сентября, приостановил свою деятельность для реконструкции.
Помимо того, что в торговом центре закрылись две основные крупные точки притяжения для горожан, магазины отмечают среди причин спада проходимости также отсутствие в ТРЦ крупных торговых сетей, которые также бы привлекали людей и попутно приводили их и к расположенному в центре более мелкому бизнесу.
«Нет сетевиков, жалко. Мы ждем сюда «Спортмастер» уже долго. Они сказали, что делают ремонт (либо делают, либо начинают). Также должен заехать магазин с книгами», — жалуется продавец Наталья.
«Они обещают, но мы эти обещания уже знаете сколько слышим? Обещания, что сюда сети встанут: «и эти встанут, и те, и мы сейчас займемся развитием, ремонт делаем на крыше», а потом ни «этих», ни «тех». Центр переходит от хозяина к хозяину», — подчеркивает хозяйка магазина «Наими» Елена.
Таким образом, со слов представителей малого бизнеса, для развития «КомсоМОЛЛу» необходимо пересмотреть политику в отношении цен за аренду площадей для новых арендаторов. Кроме того, толчком для развития может стать и привлечение на территорию крупных сетевых магазинов, открытие кинотеатра. Такие меры, на их взгляд, положительно повлияют на проходимость людей в ТЦ. Кроме того, немаловажно, какая именно сеть займет бывшую территорию «Карусели».
«Сейчас была в администрации, там говорят, что два супермаркета претендуют туда встать (вместо «Карусели» — прим. ред.)», — сказала хозяйка магазина «Наими».
«Точно не «Перекресток» и не «Пятерочка», — уточняют продавцы «Карусели».
Также многие представители малого бизнеса в этом ТЦ считают, что в «КомсоМОЛЛе» выживает только бизнес с наработанной клиентской базой, обусловленной, в том числе, какой-либо уникальностью товара и сложностью его покупки в других местах — например, одежда большого размера. Кроме того, они отмечают большую заинтересованность посетителей ТЦ в точках для отдыха и развлечения, в том числе с детьми, а также в кафе и местах быстрого питания.
Напомним, что ТРЦ «КомсоМОЛЛ» входил в группу DVI Group, с которой было связано несколько скандалов.
Известно, что в 2012 году бенефициар DVI Group Вячеслав Каминский обратился в Альфа-Банк за кредитом в валюте, чтобы рефинансировать имеющуюся банковскую задолженность.
По версии следствия, в 2014 году у DVI Group возникли первые признаки невозможности обслуживания кредита. Полгода банк предлагал различные варианты реструктуризации долга, но Вячеслав Каминский отказался. В банке пришли к выводу, что в преддверии подачи заявлений о банкротстве компаний группы через суды общей юрисдикции была фиктивно увеличена кредиторская задолженность группы. Кроме того, собственники бизнеса получили контроль над процедурами банкротства и продолжали получать средства от деятельности объектов, не погашая долги. В итоге по заявлению банка было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Также в 2014 году ГИБДД потребовала построить новые въезды к торговому центру взамен существующих — несогласованных и не сданных в эксплуатацию, на время работ ограничив доступ к зданию. В конце 2015 года новые въезды-выезды были построены, а путь в торговый центр — открыт, но из-за годовой блокировки магазины закрывались, и это сказалось на эффективности бизнеса.
В апреле 2018 года Вячеслав Каминский был заочно арестован и объявлен в международный розыск. А уже в мае 2018 года Альфа-банк выкупил здание ТРЦ «КомсоМОЛЛ» в Екатеринбурге за 1,1 млрд руб. Эксперты тогда полагали, что финансово-кредитное учреждение было вынуждено выкупить объект, чтобы очистить «юридическую историю».
Однако, несмотря на смену собственника, проблемы у торгового центра, судя по всему, так и не решились.
Отметим, что проблемы с арендаторами у этого торгового центра начались еще с 2012 года. УрБК все это время следил за ситуацией. А недавно стало известно о закрытии в «КомсоМОЛЛе» крупного гипермаркета. Корреспондент УрБК прогулялся по торговому центру и пообщался с представителями малого предпринимательства, чтобы выяснить, почему началась новая волна «бегства» арендаторов.
«У хозяев кафешки ранее здесь было две точки, но две аренды не потянули. До июня мы выдерживали и аренду, и оплату поварам, кассирам. Сейчас, конечно, нам сложно. Например, сегодня до 12 часов дня еще не было ни одного клиента», — поделилась с корреспондентом УрБК работница «Mr Burger» (в фудкорте) Оксана.
При этом многие работники магазинов уверены, что на проходимости сказалось закрытие даже не столько «Карусели», сколько «Роликса».
«Карусель» же — не такой магазин, чтобы там можно было купить все», — считает продавец магазина одежды «Интрига» Наталья, не высоко оценивая поток людей в этом гипермаркете.
«Роликс» заявил: «Появится проходимость — мы откроемся». А пока здесь не будут открываться (новые объекты торговли — прим. ред.), проходимости никакой не будет», — также отметила сотрудница «Mr Burger», подчеркнув, что в такой ситуации, по ее мнению, действенной мерой может стать новая система лояльности и различного рода поддержка для новых арендаторов со стороны арендодателя.
«Конечно, зря закрыли кинотеатр — большой минус. Посмотрим, что будет дальше. Боулинг, слава богу, тут еще работает, фитнес», — сказала продавец «Интриги», отметив, что к ним в магазин теперь по большей части заходят только постоянные клиенты, которые привлечены за счет большого размерного ряда, которого нет в других магазинах торгового центра.
Представители «Роликса» же подчеркивают в социальных сетях, что кинотеатр не закрылся совсем, а временно, до 1 сентября, приостановил свою деятельность для реконструкции.
Помимо того, что в торговом центре закрылись две основные крупные точки притяжения для горожан, магазины отмечают среди причин спада проходимости также отсутствие в ТРЦ крупных торговых сетей, которые также бы привлекали людей и попутно приводили их и к расположенному в центре более мелкому бизнесу.
«Нет сетевиков, жалко. Мы ждем сюда «Спортмастер» уже долго. Они сказали, что делают ремонт (либо делают, либо начинают). Также должен заехать магазин с книгами», — жалуется продавец Наталья.
«Они обещают, но мы эти обещания уже знаете сколько слышим? Обещания, что сюда сети встанут: «и эти встанут, и те, и мы сейчас займемся развитием, ремонт делаем на крыше», а потом ни «этих», ни «тех». Центр переходит от хозяина к хозяину», — подчеркивает хозяйка магазина «Наими» Елена.
Таким образом, со слов представителей малого бизнеса, для развития «КомсоМОЛЛу» необходимо пересмотреть политику в отношении цен за аренду площадей для новых арендаторов. Кроме того, толчком для развития может стать и привлечение на территорию крупных сетевых магазинов, открытие кинотеатра. Такие меры, на их взгляд, положительно повлияют на проходимость людей в ТЦ. Кроме того, немаловажно, какая именно сеть займет бывшую территорию «Карусели».
«Сейчас была в администрации, там говорят, что два супермаркета претендуют туда встать (вместо «Карусели» — прим. ред.)», — сказала хозяйка магазина «Наими».
«Точно не «Перекресток» и не «Пятерочка», — уточняют продавцы «Карусели».
Также многие представители малого бизнеса в этом ТЦ считают, что в «КомсоМОЛЛе» выживает только бизнес с наработанной клиентской базой, обусловленной, в том числе, какой-либо уникальностью товара и сложностью его покупки в других местах — например, одежда большого размера. Кроме того, они отмечают большую заинтересованность посетителей ТЦ в точках для отдыха и развлечения, в том числе с детьми, а также в кафе и местах быстрого питания.
Напомним, что ТРЦ «КомсоМОЛЛ» входил в группу DVI Group, с которой было связано несколько скандалов.
Известно, что в 2012 году бенефициар DVI Group Вячеслав Каминский обратился в Альфа-Банк за кредитом в валюте, чтобы рефинансировать имеющуюся банковскую задолженность.
По версии следствия, в 2014 году у DVI Group возникли первые признаки невозможности обслуживания кредита. Полгода банк предлагал различные варианты реструктуризации долга, но Вячеслав Каминский отказался. В банке пришли к выводу, что в преддверии подачи заявлений о банкротстве компаний группы через суды общей юрисдикции была фиктивно увеличена кредиторская задолженность группы. Кроме того, собственники бизнеса получили контроль над процедурами банкротства и продолжали получать средства от деятельности объектов, не погашая долги. В итоге по заявлению банка было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Также в 2014 году ГИБДД потребовала построить новые въезды к торговому центру взамен существующих — несогласованных и не сданных в эксплуатацию, на время работ ограничив доступ к зданию. В конце 2015 года новые въезды-выезды были построены, а путь в торговый центр — открыт, но из-за годовой блокировки магазины закрывались, и это сказалось на эффективности бизнеса.
В апреле 2018 года Вячеслав Каминский был заочно арестован и объявлен в международный розыск. А уже в мае 2018 года Альфа-банк выкупил здание ТРЦ «КомсоМОЛЛ» в Екатеринбурге за 1,1 млрд руб. Эксперты тогда полагали, что финансово-кредитное учреждение было вынуждено выкупить объект, чтобы очистить «юридическую историю».
Однако, несмотря на смену собственника, проблемы у торгового центра, судя по всему, так и не решились.
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