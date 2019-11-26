В жилом районе Екатеринбурга «Академический» прошел Всероссийский день самбо

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. В жилом районе «Академический» в Екатеринбурге прошел Всероссийский день самбо. Его отметили межрегиональным турниром среди юношей и девушек, который проводился в 3-й раз.Соревнования состоялись 23 ноября, в них приняли участие свыше 150 спортсменов в возрасте от 8 до 12 лет (также среди участников были воспитанники детсадов — прим. ред.), а площадкой выступила школа № 19. Организаторами турнира выступили Свердловская областная федерация самбо, АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», управляющая компания «Академический» и школа № 19.Районная школа № 19 стала местом проведения турнира как единственное среднеобразовательное учреждение Федерации самбо. Она входит в Федерацию наряду со школами олимпийского резерва. Среди участников турнира были самбисты из Екатеринбурга, Верхнего и Нижнего Тагила, Алапаевска, Асбеста, Ирбита, Шадринска, Тюмени. Академический район представляли спортсмены трех школ района: № 16, 19 и 23. Победители получили подарки, кубки, грамоты и медали и, конечно же, бесценный опыт спортивной подготовки, дисциплины и общения.«Поддержка спортивных начинаний, создание условий и возможностей для ведения активного образа жизни и общения жителей — одно из направлений формирования культуры добрососедства и важное условие социальной стабильности. Турнир по самбо — это одно из уникальных спортивных мероприятий, которое регулярно проходит в районе», — отметили в пресс-службе «РСГ-Академическое».Отметим, что 21 декабря школа № 19 примет еще одни соревнования по самбо имени Анатолия Муранова. География этого турнира будет шире, а статус — не межрегиональный, а окружной. Поэтому в Академическом соберутся самбисты из всех регионов УрФО.